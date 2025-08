Drei neue LEADER Projekte mit Begegnungswert

Drei neue Projekte konnten den LEADER-Vorstand überzeugen und sollen zukünftig auf Ihre Art die Menschen in der Region zusammenbringen.

Mitten im Sauerland entsteht mithilfe von LEADER ein ganz besonderer Treffpunkt: Auf dem „Hof der Begegnung“ sollen zukünftig alle Aktivitäten des Vereines Lächelwerk an einem Ort zusammengeführt werden. Als Krebs- und Sozialprojekt setzt sich der Träger für schwer kranke, traumatisierte und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie Kinder mit einer körperlichen und/oder geistigen Behinderung ein. Neben Räumen für Therapien, Büros, Ferienwohnungen ist als LEADER-Projekt die Ausstattung eines inklusiven Hofcafés und der Bau einer barrierefreien Toilette geplant. Ziel ist es, durch einen professionell organisierten Gastronomiebetrieb neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, soziale Teilhabe zu fördern und Begegnungsräume zu schaffen.

Auch die Laienmusikszene im Sauerland lebt von Austausch und Zusammenhalt – steht aber vor großen Herausforderungen: Nachwuchsprobleme, fehlende digitale Sichtbarkeit und mangelnde Vernetzung erschweren die Zukunft vieler Vereine. Das hat der Förderverein des Musikbildungszentrums Südwestfalen in einer Bedarfsanalyse festgestellt. So kam die Idee auf, eine digitale Plattform zu entwickeln. Mit einer digitalen Vereinskarte und Vereinsprofilen soll die Musiklandschaft der Region gezeigt werden. Ein Veranstaltungskalender und ein Wissensbereich für Ehrenamtliche sollen Informationen bündeln und teilen. Auch pragmatische Funktionen soll es geben: „wenn ein Musikverein noch händeringend ein Instrument besetzen muss, können sie das auf der Plattform teilen und interessierte Musiker*innen sich darauf melden“, erklärt Florian Breide, Koordinator des Fördervereins. Ergänzend dazu sollen regionale Netzwerktreffen organisiert werden.

Das dritte Projekt nimmt die Bedürfnisse von Kindern und Familien in den Fokus: Die Kinderburg des Kinderschutzbundes Schmallenberg ist ein fester Bestandteil der Kinder- und Familienarbeit in der Region. Um der gestiegenen Nachfrage und den Bedarfen der Einrichtung gerecht zu werden, soll durch ein LEADER Projekt Abhilfe geschaffen werden. Ziel ist es durch den Ausbau des Untergeschosses die vorhandenen Gebäudeteile optimal zu nutzen, Kapazitäten zu erweitern, Abläufe zu verbessern und neue Betreuungsangebote zu ermöglichen. Dafür soll unter anderem ein großer Aufenthaltsraum entstehen und eine Küche eingerichtet werden. Für den Umbau haben sich schon viele ehrenamtliche Helfer*innen gemeldet, die bei dem Projekt tatkräftig mit anpacken werden.

Nach der Antragstellung bei der Bezirksregierung Arnsberg sollen die drei Projekte auch zeitnah in die Umsetzung gehen und so, bald der gesamten Region zugutekommen. Bei Rückfragen oder eigenen Ideen können sich Interessierte jederzeit an das Regionalmanagement der LEADER-Region wenden unter info@leader-sauerland.de oder 02904 712 88 22.