Drei Menschen, die Gemeinschaft leben: Schmallenbergs Ehrenamtspreis 2026

Paul Pieper aus Kückelheim, Helmut Poggel aus Bracht und Martin Vollmert aus Schmallenberg haben eines gemeinsam: Sie setzen sich seit Jahrzehnten für andere ein. Am 8. November zeichnete Bürgermeister Johannes Trippe sie im Rathaus mit dem Ehrenamtspreis 2026 der Stadt Schmallenberg aus. Unser Film begleitet die Verleihung und zeigt, was ihren Einsatz so besonders macht.

Was wären unsere Dörfer und unsere Stadt ohne Menschen, die Verantwortung übernehmen? Die sich um den Sportplatz kümmern, bei der Feuerwehr bereitstehen oder mit einer guten Idee andere begeistern? Oft geschieht das ganz selbstverständlich, über viele Jahre und ohne großes Aufheben. Bei der Verleihung des Ehrenamtspreises standen drei dieser Menschen im Mittelpunkt.

Für Johannes Trippe war es die erste Verleihung als Bürgermeister. Alle drei Geehrten kennt er persönlich. Entsprechend herzlich und mit mancher humorvollen Erinnerung würdigte er ihren Einsatz. Dabei wurde deutlich: Hinter den vielen Ämtern, Projekten und Erfolgen stehen vor allem persönliche Verbundenheit und die Freude daran, gemeinsam etwas zu bewegen.

Paul Pieper: Mehr als fünf Jahrzehnte für den Fußball

Seit 1975 trägt Paul Pieper Verantwortung an der Spitze des Vereinsfußballs in Arpe, seit der Fusion 1992 beim FC Arpe-Wormbach. Als Spieler, Schiedsrichter und Vorsitzender hat er den Fußball aus unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt. Sportliche Höhen und schwierige Zeiten, die Entwicklung der Sportanlage und die Zukunft der Mannschaften haben ihn über Jahrzehnte beschäftigt.

Besonders würdigte Trippe seinen persönlichen Umgang mit Spielern, Trainern und Helfern: zuhören, Gespräche führen und sich um den Menschen hinter dem Trikot kümmern. Auch dem Schützenwesen in Kückelheim ist Paul Pieper seit Jahrzehnten eng verbunden.

Helmut Poggel: Da sein, wenn Hilfe gebraucht wird

Helmut Poggel gehört in Bracht zu den Menschen, auf die man sich verlassen kann. Seit 1982 engagiert er sich in der Freiwilligen Feuerwehr. Von 1997 bis 2025 führte er die Löschgruppe Bracht – 28 Jahre voller Verantwortung und Einsatzbereitschaft.

Hinzu kommen sein Engagement im Fußball, in der Jugendarbeit und im Schützenverein sowie seine Tätigkeit als Ortsvorsteher von 2023 bis 2025. Ob bei Arbeitseinsätzen, Vereinsaktionen oder Anliegen aus dem Dorf: Helmut Poggel packt an und sucht gemeinsam mit anderen nach Lösungen.

Martin Vollmert: Ideen, die Menschen zusammenbringen

Martin Vollmert prägt seit Jahrzehnten das gesellschaftliche und kulturelle Leben Schmallenbergs. Seit mehr als 30 Jahren engagiert er sich für die Schmallenberger Woche. Mit Ideen für die Mottos und seinem Einsatz für die Dörfer- und Ausstellermeile trägt er dazu bei, die Kernstadt und die vielen Dörfer zusammenzubringen.

Auch die Glaskunstausstellung zu „Stille Weihnachten“, die Weihnachtsstadt sowie sein langjähriger Einsatz im Verkehrsverein und in der Werbegemeinschaft stehen für seine Kreativität. Dabei bleibt es nicht bei der Idee: Martin Vollmert organisiert, baut mit auf und gewinnt Mitstreiter.

Ein Dank, der weit über die drei Geehrten hinausgeht

Die Stadtvertretung hatte die Auszeichnung der drei Preisträger einstimmig beschlossen. Zum Ehrenamtspreis gehören die Verdienstmedaille der Stadt aus Feinsilber, eine Urkunde und jeweils 500 Euro, die auf Wunsch der Geehrten einem gemeinnützigen Zweck in Schmallenberg zugutekommen.

Die Ehrung würdigt drei persönliche Lebensleistungen. Zugleich erinnert sie an die vielen Menschen, die gemeinsam mit ihnen Vereine tragen, Traditionen pflegen und Begegnungen ermöglichen.

Unser Film nimmt Euch mit zur Preisverleihung ins Schmallenberger Rathaus – zu persönlichen Würdigungen, herzlichen Momenten und drei Menschen, die zeigen, was Ehrenamt für unsere Heimat bedeutet.