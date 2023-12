Drei interessante Sportwettbewerbe im Sauerland im Jahr 2024

Das Sauerland ist für viele vor allem für seine wunderschönen Skigebiete und atemberaubende Wandermöglichkeiten bekannt. Schaut man aber einmal, welche Wettbewerbe in dieser Region anstehen, dann zeigt sich ein breites Bild. Denn hier gibt es weit mehr zu entdecken als nur den Wintersport. Da ist wirklich für jeden etwas dabei. Wir haben einen Blick auf einige interessante Events geworfen, die im nächsten Jahr stattfinden werden und sowohl als Zuschauer als auch als Teilnehmer eine Menge Spaß versprechen.

Der Hochsauerlandlauf

Bei einem Wettbewerb, der von einem Skiclub veranstaltet wird, mag man erst einmal nicht an einen sommerlichen Lauf denken. Dass das aber eben doch so ist, hat mittlerweile Tradition. Der Skiclub veranstaltet nämlich jährlich seinen Hochsauerlandlauf, bei dem alle Teilnehmer in verschiedenen Disziplinen an den Start gehen können. Auch im 20. August 2024 wird es wieder so weit sein. Interessierte können sich im Internet in den folgenden Wettbewerben anmelden:

Hochsauerlandlauf (25 km): 14:00 Uhr

Hochsauerlandlauf (11 km): 14:05 Uhr

Nordic-Walking (11 km): 14:10 Uhr

Hochsauerlandlauf (3 km): 14:15 Uh

Es wird interessant zu sehen, wie viele Teilnehmer im kommenden Jahr an den Start gehen werden, nachdem im letzten Jahr eine Steigerung von über 50 auf insgesamt 180 Läufer verzeichnet wurde.

NRW-Cup des SauerlandAir e.V.

Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Event, welches eine Menge Action verspricht. Und das hoch in der Luft. 2024 wird der NRW-Cup in seine zweite Runde gehen. Auf dem Programm stehen Wettbewerbe im Paragliding, die sich sowohl an Einsteiger als auch Leistungssportler richten. Da ist also für jeden Flieger etwas dabei. Das Motto für das Jahr 2024 lautet „Zu Gast bei Freunden“, was Fußballfans wohl stark an die WM 2006 erinnern dürfte, wo das Motto „Die Welt zu Gast bei Freunden“ lautete. Diese Erinnerung sollte schon einmal für eine gute und positive Stimmung sorgen, schließlich zog die deutsche Nationalmannschaft das ganze Land in seinen Bann. Auch die Buchmacher wie Intertops Sportwetten erkannten das Potenzial dieser Euphorie und was Leidenschaft bewirken kann.

Dass auch der nächstjährige NRW-Cup, bei dem 100 Piloten an den Start gehen werden, ein Sommermärchen wird, scheint schon sicher.

Eberspächer Rodel Weltcup 2024

Bei solche einer Region möchten wir Ihnen ein Wintersport-Event aber nicht vorenthalten. Und das auf Weltklasse-Niveau. Am 06. Und 07. Januar 2024 findet nämlich der Eberspächer Rodel Weltcup in Winterberg im Sauerland statt. Wer sich für den Wintersport interessiert, sollte das natürlich nicht verpassen. Winterberg stellt die zweite von insgesamt fünf internationalen Stationen des Worldcups dar. Zuvor wird am 15. und 16. Dezember 2023 in Kanada gefahren. Bei den Wintersport-Fans ist die Vorfreude im Sauerland riesig, die Besten der Besten auf der Rodelbahn erleben zu dürfen. Dieser Sport wird aber auch jene, die bisher nichts mit dem Rodeln am Hut haben, begeistern. Unter anderem, weil mit dem dreifachen Olympiasieger Felix Loch eine echte Legende für Deutschland an den Start geht. Der Kader bei den Frauen ist nicht weniger namhaft besetzt. Hier wird Julia Taubitz einmal mehr um den Sieg fahren, nachdem die Weltmeisterin bereits in den letzten beiden Jahren den Gesamtsieg im Weltcup holen konnte.