Drama „Undine“: Modernes Märchen vor der Haustür

Mit seinem bewegenden Drama „Undine“ hat Regisseur Christian Petzold im vergangenen Jahr Kritiker und Zuschauer begeistert. Für Filmfans aus dem Sauerland ist der Film, der zum Großteil in Berlin verankert ist, aus einem weiteren Grund ein echtes Highlight: Teile der Dreharbeiten fanden im Sauerland statt, wo die düstere Romantik der Liebesgeschichte in Szene gesetzt wurde.

Es ist eine Geschichte von Liebe, Verrat und Tod. In seinem aktuellen Spielfilm „Undine“ geht Regisseur Christian Petzold („Barbara“, „Jerichow“) der alten Legende der Nymphen nach und transportiert die Mystik der Fantasiewesen in die Gegenwart. Historikerin Undine (Paula Beer) lebt in Berlin, führt Touristen durch die Stadt und führt ein ruhiges Leben.

Als sich ihr Freund Johannes (Jacob Matschenz) von ihr trennt, wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Die Legende besagt, wenn ein Wassergeist betrogen wird, ist er verpflichtet den Tod ihres Liebhabers herbeizuführen und in die Fluten, aus dem er einst kam, zurückzukehren. Für Undine kommt jedoch beides nicht infrage. Als sie den Taucher Christoph (Franz Rogowski) kennenlernt, scheint ihre Liebe erneut zu entflammen. Allerdings möchte Undine den Fluch endlich brechen und ein normales Leben führen. Die gemeinsame Zukunft steht jedoch unter keinem guten Stern.

Märchenhafte Story mit aktuellen Bezügen

Auch wenn sich die Geschichte von „Undine“, die aus der Feder von Christian Petzold stammt, mit Mystik und Romantik umgibt, hat die Inszenierung nur wenige Elemente eines klassischen Fantasyfilmes. Viel mehr geht es in dem deutsch-französischen Liebesdrama darum, welche Last und Verpflichtungen die Liebe mit sich bringt. Ihren Geistern und ihrer Macht entkommt niemand, denn Erlösung kann nur gefunden werden, wenn sie mit allen Konsequenzen beendet wird. Ob mit positivem oder negativem Ausgang bleibt dabei den betroffenen Personen überlassen.

Die ungewöhnliche Geschichte feierte auf der Berlinale 2020 seine Premiere und sicherte Hauptdarstellerin Paula Beer gleichzeitig den Silbernen Bären für ihre beeindruckende Leistung. Zusätzlich durften sich die Produzenten über eine Nominierung für den Europäischen Filmpreis freuen, während Beer auch diese Auszeichnung entgegennahm.

Quelle: Bild von Pexels auf Pixabay

Sauerland als Drehort

Obwohl Berlin als wichtiger Handlungsort den Großteil des Filmes dominiert, fanden die Dreharbeiten zu einigen Schlüsselszenen in Lüdenscheid-Brügge statt. Den passenden Ort für die emotionalen Liebesszenen und Abschiede fand das Scouting-Team am Bahnhof des Stadtteils. Laut Christian Petzold markiert die Handlungsverlagerung ins Sauerland auch den Beginn des düsteren Parts, der für Undine alles entscheiden wird. Zuschauer sollten die Augen offenhalten: Insgesamt zwölf Minuten nehmen die finalen Szenen aus Brügge im finalen Film ein.