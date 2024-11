Dr. Florence Gaub: Zukunft ist kein Schicksal

Dr. Florence Gaub überzeugte beim diesjährigen Volksbank-Dialog.

Kreis Olpe / Hochsauerlandkreis. Mehr als 1.000 Gäste, spannende Einblicke und eine unvergessliche Prognose – der Volksbank Dialog 2024 sorgte am 5. und 6. November in Arnsberg und Schmallenberg für begeisterte Gesichter und aufschlussreiche Diskussionen. Inmitten globaler Unsicherheiten und politischer Spannungen brachte Dr. Florence Gaub, eine der führenden Zukunftsforscherinnen Europas, frischen Wind in die Köpfe der Teilnehmer. Mit ihrem Vortrag „Zukunft strategisch gestalten – Wie wir Unsicherheiten managen und neue Spielräume erschaffen können“ bot sie nicht nur wertvolle Impulse, sondern regte auch zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Frage an: Wie können wir die Herausforderungen von morgen aktiv gestalten?

Die beiden Abende, moderiert von den Vorständen der Volksbank, Dr. Florian Müller (Arnsberg) und Michael Griese (Schmallenberg), waren geprägt von tiefgehenden Diskussionen zu den globalen Herausforderungen der Zukunft. Im Mittelpunkt stand Dr. Florence Gaub, die mit ihrem Buch „Zukunft – Eine Bedienungsanleitung“ und ihrer Expertise als Militärstrategin und Zukunftsforscherin einen faszinierenden Einblick in die geopolitischen, gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen der kommenden Jahre gab.

„Zukunft ist kein Schicksal – sie ist ein dynamischer Prozess, den wir aktiv gestalten können!“

Mit dieser klaren und motivierenden Botschaft eröffnete Dr. Gaub ihren Vortrag, in dem sie aufzeigte, wie wichtig es ist, nicht passiv auf die Veränderungen der Welt zu reagieren, sondern sich aktiv mit der Zukunft auseinanderzusetzen. „Die Zukunft“, so Gaub, „ist kein Schicksal, sondern ein lebendiger Prozess, den wir mit unseren eigenen Entscheidungen mitgestalten können.“ Sie ermutigte die Zuhörer, ihre eigene Vision von der Zukunft zu entwickeln und damit die richtigen Weichen für eine positive Entwicklung zu stellen. „Zukunft ist das, was im Jetzt über die Zukunft gedacht wird – von jedem Einzelnen!“

Dr. Gaub erläuterte, dass die Welt von heute sich schneller verändert, denn je, und dass es entscheidend sei, die eigenen Handlungsspielräume zu erweitern. Dabei betonte sie, wie wichtig es ist, in Zeiten der Unsicherheit die eigene Vorstellungskraft zu nutzen und proaktiv nach Lösungen zu suchen. „Es gilt, nicht in Schockstarre zu verfallen, sondern sich auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten“, so Gaub weiter.

Die Volksbank als aktiver Zukunftsgestalter

Die Vorstände der Volksbank Sauerland verdeutlichten in ihren einleitenden Worten das Engagement der Bank für die Zukunft und die Verantwortung gegenüber ihren Mitgliedern. Dr. Florian Müller betonte: „Unser Claim ‚Morgen kann kommen‘ ist nicht nur ein Motto, sondern ein Versprechen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern an einer positiven Zukunft arbeiten können. Es geht darum, Chancen zu erkennen und mutig in die Zukunft zu blicken, statt sich von Ängsten leiten zu lassen.“

Die Zukunft aktiv gestalten

Im Laufe des Abends zeigte Dr. Gaub auf, wie wichtig es ist, die Herausforderungen der Zukunft als Chancen zu begreifen. Sie forderte das Publikum zu einem Mentalitätswechsel auf: „Die Zukunft ist nicht festgeschrieben – sie liegt in unseren Händen. Nur wer die Veränderungen aktiv gestaltet, kann die Zukunft zu einem besseren Ort machen.“ Dabei betonte sie, dass insbesondere der Umgang mit Unsicherheiten und das Erkennen von Mustern in der globalen Entwicklung entscheidend sind, um als Gesellschaft die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Die anschließende Podiumsdiskussion bot den Gästen die Möglichkeit, ihre eigenen Fragen zu aktuellen Themen wie geopolitischen Spannungen, Klimawandel und technologischen Entwicklungen zu stellen. Dr. Gaub beantwortete diese mit großer Expertise und zeigte auf, wie auch in komplexen Situationen Handlungsoptionen entwickelt werden können.

Ein überraschender Moment der Podiumsdiskussion in Schmallenberg

Auf die Frage, wie lange die Ampel-Koalition ihrer Meinung nach noch halten werde, antwortete Dr. Florence Gaub mit einem Schmunzeln: „Wenn ich eine Prognose abgeben müsste, würde ich sagen, dass wir vor dem nächsten Herbst mit Neuwahlen rechnen können – wahrscheinlich sogar schon zu Jahresbeginn. 10 Euro würde ich dafür als Wetteinsatz setzen.“

Wenige Minuten später, noch vor Ende der Veranstaltung, erreichte die Eilmeldung den Saal, die in Zukunft wohl in den Geschichtsbüchern nachzulesen sein wird: Kanzler Scholz entlässt Finanzminister Lindner. Der Schmallenberger, der Gaub die Frage gestellt hatte, legte am Ende des Abends einen 10-Euro-Schein auf den Büchertisch, an dem Dr. Gaub im Anschluss noch über 200 Bücher signierte.

Das Feedback aus dem Publikum war überwältigend: Die Gäste zeigten sich begeistert von den fundierten Einblicken und den praktischen Handlungsempfehlungen von Dr. Gaub. „Das war eine großartige Veranstaltung! Der Volksbank ist mit der Verpflichtung von Dr. Gaub ein großer Coup gelungen“, hieß es beim anschließenden Imbiss und Getränken unter den Gästen.

Quelle: Volksbank Sauerland Dr. Florence Gaub beantwortete die vielen Fragen der 500 Gäste in einer spannenden Podiumsdiskussion – hier im Austausch mit Vorstandsmitglied Michael Griese.

Die Veranstaltung in Arnsberg endete mit Standing Ovations und einem minutenlangen Applaus, der sowohl Dr. Gaub als auch den Organisatoren für eine gelungene Veranstaltung galt. Auch in Schmallenberg war die Begeisterung groß. „Es war ein Abend voller wertvoller Impulse, die uns helfen, die Zukunft selbstbewusst zu gestalten“, so ein weiteres Teilnehmer-Feedback.

Volksbank Dialog 2024: Ein voller Erfolg

„Der Volksbank Dialog 2024 war ein voller Erfolg und hat gezeigt, wie wichtig es ist, gemeinsam über die Zukunft nachzudenken und zu handeln“, resümierte Vorstand Michael Griese. „Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft Dialoge zu führen, die uns neue Perspektiven eröffnen und die gemeinsame Verantwortung für eine positive Entwicklung stärken.“