Dr. Eberhard Linke läuft und springt wie kein anderer

Fünfacher Weltmeister aus Schmallenberg

Alle zwei Jahre findet die Leichtathletik-Weltmeisterschaft der Senioren (Masters) statt. In diesem Jahr trafen sich die Seniorinnen und Senioren vom 13. bis 25. August im schwedischen Göteborg. Dr. Eberhard Linke (80) aus Schmallenberg, Mitglied des Sportvereins Kindelsberg-Kreuztal, hatte sich für diese Weltmeisterschaft in seiner Altersklasse M 80 viel vorgenommen. Drei Wochen vor den Wettkämpfen zog sich der Schmallenberger Ausnahmeathlet eine Sehnenverletzung im Sprungbein zu. Daher konnte er an den ersten Disziplinen 100 m-Sprint und 4 x 100 m-Staffel, zu seinem eigenen Leidwesen, nicht antreten. Durch intensive Physiotherapie gelang es, den mehrmaligen Weltmeister für die noch ausstehenden Weit- und Dreisprungwettbewerbe, die am Ende der Masters stattfanden, wieder fit zu bekommen.

Championsrekord und Weltrekord

Am Freitag, 23. August fand der Weitsprung unter widrigen Bedingungen mit Starkregen und Sturmböen statt. Trotzdem gelang Eberhard Linke nach einem Sicherheitssprung eine Weite von 4,45 Metern. Damit errang er nicht nur den Weltmeistertitel, es bedeutete auch einen neuen Championsrekord. Gleichzeitig egalisierte Linke damit seinen eigenen Weltrekord, den er erst im Sommer errungen hatte. Die zweit- und drittplatzierten Juhan Tennasilm und Jürgen Lamp aus Estland erzielten eine Weite von 3,82 beziehungsweise 3,70 Metern. Einen Tag später, am 24. August trat Dr. Linke zum Dreisprung an. Mit einer Weite von 8,93 Metern holte er sich auch hier den Weltmeistertitel in seiner Altersklasse M 80. Dabei verwies er seine stärksten Konkurrenten aus Estland auf die Plätze 2 und 3. Der Weltmeister zeigte sich mit dieser Weite nicht ganz zufrieden. Einige Wochen zuvor hatte er bei den Deutschen Meisterschaften in Erding (14. bis 16. Juni) im Dreisprung mit 9,29 Metern einen neuen Weltrekord aufgestellt, den bis dahin der Deutsche Lothar Fischer mit 9,04 Metern inne hatte. Angesichts seiner Verletzung und des dadurch bedingten Trainingsrückstandes sowie erfolgter Operationen an beiden Knien mit dem Einsetzen künstlicher Gelenke in den letzten drei Jahren, war Linke froh, dass alles heil geblieben ist.

Weltmeistertitel verteidigt

Bereits im Frühjahr erzielte Dr. Eberhard Linke bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in der Helmut Körnig-Halle in Dortmund mit einer Weite von 4,39 Metern einen neuen Hallenweltrekord im Weitsprung in seiner Altersklasse. Mit seinen Leistungen in Göteborg hat Linke seine Weltmeistertitel (damals noch in der M 75-Klasse) aus dem Jahr 2022 in Tampere verteidigt. Seine Leistungen damals: Weitsprung: 4,72 Meter, Dreisprung: 9,57 Meter. In Tampere hatte der Schmallenberger in der 4 x 100 m-Staffel als Startläufer ebenfalls noch die Goldmedaille mit einer Zeit von 1:01,48 Minuten geholt.