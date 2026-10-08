Dr. Antonius Hamers:

Viel Verantwortung in Kirche und Bistum – und „Zum Schützenfest fahre ich jedes Jahr nach Heggen!“

Antonius Hamers hat einen durchaus ungewöhnlichen Lebensweg und ist beruflich sehr erfolgreich. Im sauerländischen Heggen aufgewachsen, studierte er Jura, promovierte im Europarecht, arbeitete erfolgreich für den Bundesverband der Deutschen Industrie – und entschied sich dann noch für ein Theologiestudium und das Priestertum. Heute ist er Domkapitular in Münster sowie Leiter des katholischen Büros in Düsseldorf und er vertrat ein Jahr lang den Bischof in Münster.

WOLL: Herr Dr. Hamers, wie haben Sie die Kindheit und Jugend im Sauerland der 70er und 80er Jahre erlebt?

A. Hamers: Es war für mich eine sehr behütete Zeit und ich habe viele positive Erinnerungen daran, an dieses Aufwachsen in Heggen im Kreis Olpe, in einer intakten Dorfgemeinschaft, Nachbarschaft und Familie. Neben meiner Schulzeit in Attendorn war ich in der katholischen Jugendarbeit meiner Heimatpfarrei aktiv, als Messdiener und später als Gruppenleiter, dann auch in der Kolpingjugend. Dort habe ich früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen, aber gleichzeitig mit anderen zusammenzuarbeiten und die Freizeit zu gestalten. Das hat mich religiös und als Mensch sehr geprägt und daraus sind Freundschaften entstanden, die mich bis heute begleiten. In den 70er und 80er Jahren habe ich eine ausschließlich positive Erfahrung mit der Kirche und ihren Verantwortlichen gemacht.



WOLL: Was hat Sie dazu bewogen, nach dem Jurastudium und erfolgreichen ersten Berufsjahren als Jurist eine ganz andere Richtung einzuschlagen?

A. Hamers: Mich ließ die Frage nicht los, welchen Sinn ich meinem Leben geben möchte, so dass nach und nach der Wunsch entstand, noch Theologie für das Priesteramt studieren zu wollen. In diesem Zusammenhang habe ich auch für mich erkannt, dass ich zu der damit verbundenen zölibatären Lebensform bereit bin. So habe ich noch ein Theologiestudium in Münster abgeschlossen und bin nach spannenden ersten Jahren als Theologe seit 2014 Leiter des Katholischen Büros in Düsseldorf. Darüber hinaus bin ich als Domkapitular und stellvertretender Generalvikar Teil der Leitung des Bistums Münster – und während der „bischofsfreien Zeit“ in Münster habe ich das Bistum als Diozösanadministrator verwaltet.

WOLL-Redakteurin Ursula Wiethoff-Hüning im Gespräch mit Dr. Antonius Hamers

WOLL: Worin liegen derzeit konkret Ihre Aufgaben?

A. Hamers: Der Jurist und der Seelsorger ergänzen sich sozusagen. Meine Aufgabe in Düsseldorf ist es, die Interessen der katholischen Kirche gegenüber der Landespolitik zu vertreten. Darüber hinaus spielt auch der seelsorgerische Aspekt eine Rolle: Wir feiern Gottesdienste im Landtag mit den Abgeordneten und ich bin persönlich für Gespräche ansprechbar. In Münster feiere ich Gottesdienste im Dom, bin mit für dessen Erhaltung verantwortlich und unterstütze den Bischof und den Generalvikar bei der Verwaltung des Bistums.



WOLL: In welcher Form findet das Sauerland in Ihrem Alltag noch seinen Platz?

A. Hamers: Die tiefe Verbundenheit mit der Heimat ist geblieben. Natürlich fahre ich noch zu Familienfeiern und Einladungen von Freunden ins Sauerland – und zum Schützenfest fahre ich jedes Jahr nach Heggen! Die Sauerländer Geselligkeit hat mich ebenso geprägt wie eine gewisse Bodenständigkeit.



WOLL: Wo sehen Sie die Kirche in 20 Jahren?

A. Hamers: Die große kirchliche Veränderung der letzten Zeit ist schon erstaunlich, doch bin ich fest davon überzeugt, dass wir als Kirche den Menschen nach wie vor etwas zu sagen haben. Ich hoffe, dass sich in den Gemeinden Menschen finden, die den Glauben weitergeben, dass die Kirche auch künftig einen Platz haben wird – vielleicht kleiner, vielleicht anders organisiert, aber weiterhin wichtig. Es bleibt unsere Aufgabe als Christen, den Menschen den Glauben an Jesus Christus anzubieten und deutlich zu machen, dass wir selber jedenfalls durch unseren Glauben bereichert sind.

Dr. Antonius Hamers vor Eingangstür

WOLL: Herr Dr. Hamers, haben Sie Dank für diesen Hoffnungsschimmer für die Zukunft und dieses überaus interessante Gespräch!