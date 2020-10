„Was würdest du tun, wenn dein bester Freund ertrinkt und du Jahre später glaubst, ihm wiederzubegegnen?

Skyler ist noch ein Kind, als ihr bester Freund Matthew in einem See ertrinkt. Doch er hört nie auf, sie weiter zu begleiten. Halluziniert sie oder fängt sie sogar an, verrückt zu werden, wie ihre Mitschüler behaupten?

Als Skyler durch eine Verkettung von Unglücksfällen ihre Heimatstadt verlässt, trifft sie auf Damian. Einen Jungen, der dem toten Matthew erschreckend ähnlich sieht und sie stark an ihren besten Freund erinnert. Mit nur zwei Unterschieden: Damian ist am Leben. Und: Er ist leider ein Idiot. Aber dennoch gibt es etwas, das die beiden zu verbinden scheint …“

So lautet es in der Ankündigung zum Debütroman der 21-jährigen Clara Blais aus Schmallenberg-Mailer, die in Paderborn studiert und die sich unbeschreiblich auf das Erscheinen ihres ersten Buches freut und gleichzeitig gespannt auf die Resonanz zu ihrem Jugend-Mystery-Roman wartet.

Clara Blais aus Schmallenberg-Mailer veröffentlicht am 13. Oktober ihren ersten Roman

Clara Blais ist 1999 geboren und lebt zusammen mit drei Studentinnen in einer WG in Paderborn. Sie studiert dort soziale Arbeit und möchte nach ihrem Studium mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das Jugendbuch „Dort, wo die Sterne im Wasser leuchten“ ist Claras erster Roman.

Mit Ihrem Debüt „Dort, wo die Sterne im Wasser leuchten“ ist Clara eine der Gewinner des Wettbewerbs “Bestseller von morgen”. Dieser wurde vom Kirschbuch Verlag und der QualiFiction GmbH anlässlich der Frankfurter Buchmesse 2019 vergeben.

Claras Debüt „Dort, wo die Sterne im Wasser leuchten“ ist ein Mystery-Jugendbuch und ist am 13.Oktober 2020 im Kirschbuch Verlag erschienen.

Womöglich dürfen sich die Leserinnen und Leser sogar auf einen zweiten Teil freuen…

“Romantisch, mystisch und doch lebensnah. Ein starkes Debüt!” Taschenbuch, 411 Seiten, 12,00 € ISBN: 978-3-948736-03-3 Auch als E-Book verfügbar.