Dorfkapelle mit bewegter Geschichte

St. Laurentius Kapelle in Emlinghausen

Wer auf der Landstraße L 728 von Kirchhundem Richtung Hilchenbach unterwegs ist, entdeckt in einer langen Rechtskurve, bevor links eine schmale Gemeindestraße zum bekannten Wallfahrtsort Kohlhagen hinaufführt, eine kleine Kapelle. Die links und rechts verstreut liegenden Häuser gehören zum Ort Emlinghausen, der weniger als 30 Einwohner zählt.

Die direkt an der Straße gelegene Kapelle ist dem Hl. Laurentius geweiht, dem meistverehrten Heiligen der katholischen Kirche. Er ist für die Bauern der erste „Herbstbruder“, sein Gedenktag ist der 10. August. Im Volksmund werden die Sternschnuppen der Augustnächte deshalb als „Laurentiustränen“ bezeichnet.





Ernst Kayser gemalt von Thomas Jessen

Die 1718 an der Stelle eines Vorgängerbaus errichtete Kapelle hat einen rechteckigen Grundriss und schließt an der Ostseite mit einem 3/8-Chor ab. Sie ist als Baudenkmal in die Denkmalliste der Gemeinde Kirchhundem eingetragen. Zur Kapelle gehört ein Altarretabel von 1721, das in der Werkstatt von Peter Sasse in Attendorn stammt. Neben der Kapelle liegt der Hof Schwermer, der sich seit dem 14. Jahrhundert im Besitz der heutigen Familie Kayser befindet. Ernst Kayser, dessen Vorfahren den Bau der Kapelle mit betrieben hatten, übernahm die Kapelle im Jahr 2017 von der Kirchengemeinde, nachdem sie in den letzten Jahrzehnten in immer schlechteren Zustand geriet. Das Altarretabel und alle anderen Kunstwerke waren in der Zeit sogar anderweitig untergebracht.

Die Restaurierung der Kapelle war eine ganz besondere Herzensangelegenheit des mittlerweile verstorbenen Ernst Kayser. Der Rechtsanwalt und Notar fand unter den Sauerländer Handwerkern dafür die richtigen Partner: Unter anderem wurde das einzigartige Bodenpflaster der Kapelle von Hermann-Josef Henkel aus Arpe komplett aufgenommen und nach den alten Plänen wieder neu verlegt. Auch das Altarretabel fand wieder seinen alten Platz in der Kapelle des Hl. Laurentius. Am 10.August 2019 weihte Weihbischof Prof. Dr. Dominicus Meier OSB den erneuerten Altar in der schlichten und bauhistorisch wertvollen Kapelle feierlich ein.

Für Hochzeiten sowie andere Feierlichkeiten und Kulturveranstaltungen kann die Kapelle, die gewöhnlich wegen der wertvollen Kunstgegenstände verschlossen ist, über das Sekretariat der Kirchengemeinde Kirchhundem angefragt werden.