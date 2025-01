Dorfgemeinschaft Cobbenrode bekommt Sonderpreis „Demokratie und Partizipation“

Westfalen e. V. hat am Dienstag, 14. Januar 2025 die „Dorfgemeinschaft Cobbenrode“, vertreten durch den Heimat- und Förderverein Cobbenrode e. V., mit dem Sonderpreis „Demokratie und Partizipation“ im Rahmen der Kreiswettbewerbe „Unser Dorf hat Zukunft“ ausgezeichnet. Westfalen e. V. würdigt mit diesem Preis Ortsgemeinschaften, die sich in vorbildlicher Weise für die freiheitlich-demokratische Grundordnung engagieren und durch innovative Ansätze und Gemeinschaftssinn eine nachhaltige Entwicklung ihres Ortes vorantreiben. Die feierliche Preisübergabe fand im historischen „Stertschultenhof“ in Cobbenrode statt.

Im Rahmen eines Empfangs nahmen die Auszeichnung der Vorsitzende Manfred Müller, die stellvertretende Vorsitzende Dr. Marie-Theres Thiell, der stellvertretender Geschäftsführer Niko Dahlhoff von Westfalen e. V. sowie der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Arnsberg Heinrich Böckelühr vor.

Quelle: Dorfgemeinschaft Cobbenrode

An der feierlichen Preisübergabe nahm auch der Bürgermeister der Gemeinde Eslohe (Sauerland) Stephan Kersting sowie viele in der Ortsentwicklung und -gestaltung ehrenamtlich Engagierte aus Cobbenrode und Umgebung teil.

In einem Videoclip, der zu einer Ortspräsentation im Rahmen des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft 2024“ erstellt wurde, zeigte die „Dorfgemeinschaft Cobbenrode“ mit Erläuterungen von Markus Winkelmeier, Mitglied des Vorstandsteams des Heimat- und Fördervereins Cobbenrode e. V., wie sich ihr Heimatort Cobbenrode heute darstellt und wie dieser zukünftig durch die Dorfgemeinschaft weiterentwickelt werden soll.

Auszeichnung der „Dorfgemeinschaft Cobbenrode“

In der anschließenden Auszeichnung und Würdigung führte Manfred Müller, Vorsitzender von Westfalen e. V. aus: „An Cobbenrode hat uns besonders gut gefallen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger gemeinschaftlich für die Zukunft ihres Dorfes einsetzen sowie Jung und Alt die Möglichkeit geben, am Dorfentwicklungsprozess zu partizipieren. Die bereits zahlreichen umgesetzten Projekte, darunter die Zertifizierung zum staatlich anerkannten Luftkurort, sind ein Beleg dafür, wie viel die Dorfgemeinschaft gemeinsam zum Positiven bewirken kann. Wo sich Menschen engagieren und wohlfühlen, entsteht Heimatgefühl und man identifiziert sich mit der Gemeinschaft – ein unschätzbarer Wert in dieser Zeit. Die Menschen in Cobbenrode leben Gemeinschaft und Demokratie in einer Weise, die Vorbildcharakter hat. Der Sonderpreis ‚Demokratie und Partizipation‘ unterstreicht, wie wichtig solche Initiativen für den ländlichen Raum sind.“

Friedhelm Heberling, Ortsbeauftragter des Ortes Cobbenrode, und Markus Winkelmeier, Mitglied des Vorstandsteams des Heimat- und Fördervereins Cobbenrode e. V., nahmen den Preis stellvertretend für die „Dorfgemeinschaft Cobbenrode“ entgegen.

Engagement für die Zukunft

Bürgermeister Stephan Kersting, Gemeinde Eslohe (Sauerland) freute sich: „Das Engagement der Bürgerinnen und Bürger entwickelt sich in Cobbenrode immer mehr zur geballten Kraft. Diese Kraft ist wirkungsvoll. Sie macht deutlich, was gemeinschaftliches Wirken, was ein Zusammenhalt zustande bringt. Das verdient Anerkennung! Auf diese Weise hat man es 2023 gemeinsam zum staatlich anerkannten Luftkurort gebracht. Und gemeinsam werden der Stertschultenhof, die Alte Mühle mit Backhaus und die Dorfschmiede gehegt und gepflegt sowie zahlreiche weitere Projekte angegangen. In mehreren Dorfversammlungen wurden die Bewohner des Ortes über aktuelle Arbeitsergebnisse informiert, weitere Vorgehensweisen wurden gemeinschaftlich abgestimmt. Cobbenrode ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie sich eine Dorfgemeinschaft partizipativ und demokratisch entwickeln kann“.

Regierungspräsident Heinrich Böckelühr, Vorstandsmitglied von Westfalen e. V., gratulierte dem Heimat- und Förderverein Cobbenrode e. V. und der Dorfgemeinschaft. “Mehr Cobbenrode für Westfalen”, so lautetet die Botschaft von Regierungspräsident Heinrich Böckelühr bei der Verleihung des Sonderpreises.

Arbeitsgruppen und -teams

Manfred Luig, Dorfgemeinschaft Cobbenrode, blickte noch einmal auf die Anstrengungen zurück, eine Informations- und Arbeitsplattform für die „Dorfgemeinschaft Cobbenrode“ unter dem vereinsrechtlichen und organisatorischen Dach des „Heimat- und Fördervereins Cobbenrode e. V.“ aufzubauen und zu entwickeln. „Wenn unser Heimatort und unsere Dorfgemeinschaft uns wichtig ist, dann sollten wir Zeit haben, uns für unseren Heimatort einzusetzen.“ Die „Dorfgemeinschaft Cobbenrode“ arbeitet mit Ihren Arbeitsgruppen und -teams aktuell daran, die kulturhistorischen und für Naherholung und Tourismus in Cobbenrode bedeutenden Einrichtungen, den „Stertschultenhof“, die „Wassermühle mit Mühlteich und Backhaus“ und die Dorfschmiede, als Begegnungs-, Erlebnis und Museumsstätten weiterzuentwickeln sowie bestehende Grün- und Freiflächen, den Dorfpark am Esselbach und die Grün- und Freifläche im „Sackloch“ als Ruhe-, aber auch Aktivitätsbereich zu gestalten.

Dank

Friedhelm Heberling, Ortsbeauftragter des Ortes Cobbenrode und Markus Winkelmeier, Mitglied des Vorstandsteams des Heimat- und Fördervereins Cobbenrode e. V., dankten, stellvertretend für die „Dorfgemeinschaft Cobbenrode“, für die Auszeichnung, nicht nur für den Geldpreis, sondern auch besonders für die entgegengebrachte Wertschätzung und Anerkennung, die mit dem Preis verbunden ist. Sie betonten: „Unser Ziel ist es, den Luftkurort Cobbenrode nachhaltig weiterzuentwickeln und dabei Tradition und Fortschritt zu vereinen. Dieser Preis ist für uns ein Ansporn, unsere Arbeit fortzusetzen.“