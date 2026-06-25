Dorf- und Kinderschützenfest Finnentrop-Schöndelt

Auftakt mit der traditionellen Tauziehmeisterschaft

Am 18. und 19. Juli 2026 wird in Schöndelt das jährliche Dorffest gefeiert, und die Vorfreude könnte nicht größer sein. Die Festlichkeiten beginnen am Samstag, dem 18. Juli, um 16:00 Uhr mit der traditionellen Tauziehmeisterschaft. Hier können Teams von je 6 Personen ihr Können unter Beweis stellen und um die begehrten Pokale kämpfen. Meldet eure Mannschaft an und zeigt, was in euch steckt!

Und keine Sorge, selbst für die, die nur zum Zuschauen kommen: Die Begegnungen versprechen jede Menge Schweiß, Geschrei und definitiv viele amüsante Momente.

Quelle: Dorfverein Finnentrop-Schöndelt

Anmeldungen zum Tauziehen (unter Angabe der Kontaktdaten, Name des Teams und die Info, ob es sich um ein Herren,- Damen,- oder gemischtes Team handelt) bitte bis Freitag, 17.07.2026 per Mail an schoendelt@gmx.de oder per Handy unter 0160/ 1743668 .

Livemusik und Tanz am Abend

Abends verwandelt sich das Festzelt vor dem Bürgerhaus in eine pulsierende Partylocation. Die aus der Region bekannte Band „Hitmix“ wird mit live Musik für Stimmung sorgen und die Gäste bis in die frühen Morgenstunden zum Tanzen bringen. Kühle Getränke und eine Vielzahl von leckeren Speisen werden bereitstehen, um alle Gaumen zu verwöhnen. Und das alles bei freiem Eintritt!

Am Sonntag viele Attraktionen für die Kids

Der Sonntag, 19. Juli, startet um 13.30 Uhr. An diesem Nachmittag gibt es eine besondere Attraktion für die kleinen und großen Besucher. Die Schöndelter Kinder werden beim Vogelwerfen einen Nachfolger für das Kinderkönigspaar Leo Bille und Florentine Schmies ermitteln – ein spannendes Ereignis, das man sich nicht entgehen lassen sollte! Für das leibliche Wohl ist auch hier gesorgt: Frische Waffeln und duftender Kaffee warten neben den üblichen Kaltgetränken auf die Besucher.

Und damit die kleinen Festbesucher nicht zu kurz kommen, stehen ein Spielmobil und eine Hüpfburg bereit – viel Spaß inklusive! Also, schnappt euch Familie und Freunde, und kommt im Juli zum Dorffest nach Schöndelt!

Da in diesem Jahr das mittlerweile 60. Dorffest in gefeiert wird, werden hiermit alle ehemaligen Kinderkönige recht herzlich eingeladen, in Schöndelt vorbeizuschauen und mit der Dorfgemeinschaft zu feiern!

Nähere Infos rund um das Dorffest findet man auch unter www.schöndelt.de