Doppeltes Jubiläum

100 Jahre Schulgeschichte und 50 Jahre Stadt Schmallenberg

Im Rückblick auf die vergangenen fünf Jahrzehnte zeigt sich am städtischen Gymnasium Schmallenberg eine beeindruckende Wandlung: Von einer regional verankerten Aufbauschule hin zu einer modernen, breit aufgestellten Bildungsstätte mit überregionalem Profil.

Konsolidierung und Ausbau (1975–1990)

Standort und Infrastruktur

1975 befand sich das Gymnasium noch in der historischen Bausubstanz an der Wormbacher Straße, die seit 1937 in Betrieb war und bis in die 1950er Jahre mehrfach erweitert wurde. In den frühen 1980er Jahren errichtete der Förderverein zusätzliche Fachräume für Naturwissenschaften und Sprachen – ein Meilenstein, der den wachsenden Schülerzahlen gerecht wurde und praktische Unterrichtskonzepte ermöglichte.

Gründung des Fördervereins

Bereits 1968 ins Leben gerufen, unterstützte der „Verein der Freunde und Förderer“ die Schule kontinuierlich auch in den 1970ern und 1980ern, um dringend benötigte Investitionen –von Lehrmitteln bis Sportausstattung – zu realisieren.

Curriculare Erweiterung und Profilbildung (1990–2005)

Neue Fächer und Schwerpunkte

In den 1990er Jahren setzte das Gymnasium verstärkt auf musisch-künstlerische sowie naturwissenschaftlich-technologische Angebote. So wurde Informatik als Wahlpflichtfach eingeführt und die naturwissenschaftlichen Labore modernisiert.



Internationale Kooperationen

Ab Mitte der 1990er Jahre entstanden erste Schüleraustausche mit Partnerschulen in Frankreich und England, die bis heute zum festen Bestandteil des Schulprofils gehören.



Digitalisierung und Modernisierung (2005–2020)

Digitale Lernumgebung

Seit etwa 2010 werden interaktive Whiteboards, Tablets und digitale Lernmanagement-Systeme (Moodle) im Unterricht eingesetzt. Dazu kamen medientechnische AGs und ein schuleigenes CAD/CAM-Labor für Technik- und Kunstprojekte.



Soziales Engagement und Wettbewerbserfolge

In jüngster Zeit erreichten Schülerinnen und Schüler Erfolge in landesweiten Wettbewerben (z.B. „Begegnung mit Osteuropa“) und engagieren sich in sozialen Projekten wie der Ukraine-Hilfe.



100-Jahre-Jubiläum als Impulsgeber (2020–2025)

Jubiläumsjahr „100 Jahre auf dem Weg“

Unter dem Motto blickt die Schulgemeinschaft zurück auf ein ganzes Jahrhundert und nach vorn in eine lebendige Zukunft. Aktionen wie die wöchentliche Reihe #throwbackthursday wecken Erinnerungen an historische Bilder aus dem Schularchiv und laden zur aktiven Mitgestaltung ein.

Schülerbeiträge zur „Schmallenberger Woche“

Zur 50-Jahr-Feier der Stadt Schmallenberg präsentieren Schülerinnen und Schüler auf der Dörfermeile ihre Projekte – von multimedialen Ausstellungen bis zu Live-Workshops – und gestalten so das Fest aktiv mit.

Festakt und Schulball

Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist am 7. November der Festakt in der Stadthalle, gefolgt vom Schulball mit Live-Musik der Bands „Nichten des Alls“ und „wellBlech“, die Schule und Stadt in Feierlaune versetzen.

Ausblick 2025 und darüber hinaus

Das Gymnasium Schmallenberg bleibt seiner Maxime treu: eine offene und lebendige Schule zu sein, die Schülerinnen und Schüler bestmöglich fördert und auf das Leben in einer digitalen und globalisierten Welt vorbereitet. Energieeffiziente Gebäudesanierungen, Ausbau des Ganztagsangebots und vertiefte MINT-und Sprachprofile sorgen dafür, dass der Weg in die nächsten 100 Jahre mit Innovationskraft und Gemeinschaftssinn beschritten wird.

Dieser Beitrag entstand in Kooperation mit dem städtischen Gymnasium Schmallenberg und greift auf das umfangreiche Schularchiv sowie Informationen von www.gymnasium-schmallenberg.de zurück.

