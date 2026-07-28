Donnerstags live 2026: Veranstaltungshighlight im Sommer

Natürlich wird auch für das leibliche Wohl vor Ort gesorgt. „Einlass“ ist ab 18:30 Uhr um 19 Uhr beginnt das Bühnenprogramm, Ende ist gegen 22 Uhr. Ab Mitte Juli bis 6. August können Starter-Kits für Donnerstags live im Büro des Verkehrsvereins erworben werden.

Kosten: Starter-Kit Erwachsene: 5 Wertmarken für Getränke inkl. Event-Chip für 18 €, Starter-Kit Kinder: 5 Wertmarken für Apfelschorle und Wasser inkl. Event-Chip für 13 €. Mit dem Event-Chip erhält man die Berechtigung Getränke an den Wagen zu erwerben, außerdem helfen sie die Kosten für das Bühnenprogramm abzudecken, damit diese beliebte Eventreihe weiterhin stattfinden kann. Vor Ort ist der Event-Chip für 5 € und die Wertmarken für je 3 € für ein Standardgetränk bzw. 2 € für Apfelschorle und Wasser zu erhalten.

Das Büro des Verkehrsverein Arnsberg hat wie folgt geöffnet: Wochentags, außer mittwochs, 9:30 bis 16:30 Uhr, samstags 9:30 bis 13:30 Uhr.

06.08.2026 – 19 Uhr – Trials of Life (Coverband mit Klassikern und aktuellen Hits, Rock- und Pop-Cover)

„Trials of Life“ sind eine junge Formation aus dem Ruhrgebiet, die ihr Publikum mit viel Kreativität und Spielfreude auf eine Reise durch die letzten 60 Jahre der Musikgeschichte nehmen. Gitarre, Keyboard, Bass und Cajon vereinen sich zu einem facettenreichen Sound, der sowohl in Balladen als auch bei Songs mit Wucht und Tempo zur Geltung kommt. Zudem ergänzt mehrstimmiger Satzgesang das Klangbild. Das Repertoire des Quartetts aus Dortmund reicht von Simon & Garfunkel über Bon Jovi und Sting bis hin zu Måneskin und enthält Elemente aus Funk, Jazz und Soul.

Ursprünglich wollten die vier nur einen Gig zusammen machen, der von einer aufgelösten Band übrig war, doch die Proben dafür waren so vielversprechend, dass sich mitten in der Corona-Pandemie die neue Band „Trials of Life“ gründete und sich trotz der Lockdowns nicht entmutigen ließ, die Bühnen zu erobern.

Am 6. August sind sie in Arnsberg und wollen ihre Spielbegeisterung an das Publikum von Donnerstags live weitergeben. Weitere Infos: https://www.trials-of-life.de/