„Donnerstags live 2026“ im Rahmen des Arnsberger Kultursommers

Natürlich wird auch für das leibliche Wohl vor Ort gesorgt. „Einlass“ ist ab 18:30 Uhr um 19 Uhr beginnt das Bühnenprogramm, Ende ist gegen 22 Uhr. Am 6. August eröffnen „Trials of Life“ die Event-Reihe und bringen mit Rock-/Pop Covern die Menge zum Tanzen. Ihnen folgen die „OakWoodPaddys“ am 13. August mit feinstem Irish Folk. Am darauffolgenden Donnerstag, den 20. August geht es musikalisch in Richtung Irish Folk Punk mit „Kings & Boozers und dem Special Guest: Demente Tendenzen“. Den Abschluss bestreiten „ReVoxx“ am 27. August mit Covern aktueller Hits und den Lieblingssongs aus den letzten Jahrzehnten.



Ab Mitte Juli bis 6. August können Starter-Kits für Donnerstags live im Büro des Verkehrsvereins sowie im Ratskeller und Cheers (gegen Barzahlung) erworben werden. Kosten: Starter-Kit Erwachsene: 5 Wertmarken à 3 € für Getränke inkl. Event-Chip; Erwachsener zu einem vergünstigten Preis von 18 €, Starter-Kit Kinder: 5; Wertmarken à 3 € inkl. Eventmarke; Kind zu einem vergünstigten Preis von 15 €. Mit dem Event-Chip/-marke erhält man die Berechtigung Getränke an den Wagen zu erwerben, außerdem helfen sie die Kosten für das Bühnenprogramm abzudecken, damit diese beliebte Eventreihe weiterhin stattfinden kann. Am Ende des jeweiligen Abends erhält man den Event-Chip/-marke zurück, um sie am kommenden Veranstaltungstag wiederzuverwenden. Nach dem letzten Veranstaltungstag kann der Event-Chip/-marke behalten werden. Vor Ort ist der Event-Chip für 5 € und die Eintrittsmarke für Kinder für 2 € zu erhalten, die Wertmarken kosten je 3 € für ein Getränk. Das Büro des Verkehrsverein Arnsberg hat wie folgt geöffnet: Wochentags, außer mittwochs, 9:30 bis 16:30 Uhr, samstags 9:30 bis 13:30 Uhr.



06.08.2026 – 19 Uhr – Trials of Life

(Coverband mit Klassikern und aktuellen Hits, Rock- und Pop-Cover) „Trials of Life“ sind eine junge Formation aus dem Ruhrgebiet, die ihr Publikum mit viel Kreativität und Spielfreude auf eine Reise durch die letzten 60 Jahre der Musikgeschichte nehmen. Gitarre, Keyboard, Bass und Cajon vereinen sich zu einem facettenreichen Sound, der sowohl in Balladen als auch bei Songs mit Wucht und Tempo zur Geltung kommt. Zudem ergänzt mehrstimmiger Satzgesang das Klangbild. Das Repertoire des Quartetts aus Dortmund reicht von Simon & Garfunkel über Bon Jovi und Sting bis hin zu Måneskin und enthält Elemente aus Funk, Jazz und Soul. Ursprünglich wollten die vier nur einen Gig zusammen machen, der von einer aufgelösten Band übrig war, doch die Proben dafür waren so vielversprechend, dass sich

mitten in der Corona-Pandemie die neue Band „Trials of Life“ gründete und sich trotz der Lockdowns nicht entmutigen ließ, die Bühnen zu erobern. Am 6. August sind sie in Arnsberg und wollen ihre Spielbegeisterung an das Publikum von Donnerstags live weitergeben.

Weitere Infos: https://www.trials-of-life.de/

Quelle: Verkehrsverein Arnsberg e.V.



13.08.2026 – 19 Uhr – OakWoodPaddys

(handgemachter Irish Folk)

Die OakWoodPaddys sind eine Irish Folk Band aus Arnsberg und aus der heimischen Szene handgemachter irischer Musik nicht mehr wegzudenken. Mit sympathischem Flair, Witz und ansteckender Spielfreude präsentieren die vier Musiker ihr Repertoire, das in der Welt des Irish Folk und darüber hinaus zuhause ist. Ein Abend mit den OakWoodPaddys schickt das Publikum auf eine leidenschaftliche und abwechslungsreiche musikalische Reise tief in die Seele der grünen Insel: Lieder über pure Lebensfreude, von Auswanderung und Sehnsucht, von der See und der Liebe – mit skurrilen Geschichten und kauzigen Originalen. Am 13. August präsentiert das Quartett seine Songs und temperamentvolle Tunes auf

der „Donnerstags live“- Bühne an der Promenade. Ein wechselvoller Mix aus Mitsingen, tanzen, -klatschen und angerührtem Zuhören und Träumen. Immer so, wie der Song und seine Geschichte es erfordern. Den Zuhörer erwartet ein Abend voller Überraschungen, der im Gedächtnis bleibt.

Weitere Infos: https://www.oakwoodpaddys.com/



20.08.2026 – 19 Uhr – Kings & Boozers mit Special Guest: Demente Tendenzen

(Irish Folk Punk und eingängige Crossover Songs)

Hervorgegangen aus den Irish-Folk-Punkern „Lady Godiva“ haben sich „Kings & Boozers“ inzwischen ihren eigenen Namen gemacht und zeigen, dass Sauerländer nicht nur in diversen Spielmannszügen und Tambourcorps den Ton angeben, sondern auch ganz andere musikalische Genres beherrschen. Mit viel Energie auf der Bühne präsentieren „Kings & Boozers“ ihrem Publikum bei Donnerstags live am 20. August wie Irish Folk Punk klingen muss. Neben Songs ihrer alten Band im neuen Gewand wartet die

Band auch mit Coverversionen und sogar Traditionals auf, die jedes Folk-Herz

höherschlagen lassen. An diesem Abend steht aber noch eine zweite Band auf der Bühne. Als Special Guest interpretieren die drei von „Demente Tendenzen“ ihre Lieblingshymnen vor allem aus den 90ern auf ganz eigene Weise. Mit Crossover Songs und Klassikern aus Rock, Metal und Alternative bringen sie ein breites Spektrum auf die Bühne und ihr Publikum zum Abfeiern.

Weitere Infos: auf facebook und Instagram

Quelle: Verkehrsverein Arnsberg e.V.



27.08.2026 – 19 Uhr – ReVoxx

(Coverband mit aktuellen Hits und aus den letzten Jahrzehnten)

Am letzten Abend von Donnerstags live stehen gleich acht Leute gleichzeitig auf der Bühne an der Promenade. Am 27. August werden „ReVoxx“ die Bühne rocken und inspiriert von den größten Legenden der Rock- und Popgeschichte, deren Songs neu interpretieren, um ihnen ihre ganz eigene und unverwechselbare Note zu verleihen. Harmonische, mehrstimmige Gesänge verweben sich dabei mit kraftvollen Gitarrenriffs und pulsierenden Bässen, so bringt jedes der 8 Mitglieder seine einzigartige Energie, Erfahrung und sein Talent in die Band ein, was sie zusammen zu einer dynamischen

Rockband macht, die das Publikum zum Mitsingen, Tanzen und Staunen anregt.

Weitere Infos: https://revoxx-rocks.de/



06.08.2026 – 19 Uhr – Trials of Life

(Coverband mit Klassikern und aktuellen Hits, Rock- und Pop-Cover)

13.08.2026 – 19 Uhr – OakWoodPaddys (Irish Folk)

20.08.2026 – 19 Uhr – Kings & Boozers mit Special Guest: Demente Tendenzen (Irish Folk Punk und eingängige Crossover Songs)

27.08.2026 – 19 Uhr – ReVoxx (Coverband mit aktuellen Hits und aus den letzten Jahrzehnten)