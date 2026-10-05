Don Alder live in Meschede – Magie auf sechs Saiten

Der kanadische Gitarrenvirtuose und Gewinner zahlreicher internationaler Auszeichnungen, Don Alder, geht im Herbst 2026 auf Tour durch Deutschland – ein Pflichttermin für alle, die Musik nicht nur hören, sondern erleben wollen.



Mit seiner atemberaubenden Fingerstyle-Technik, gefühlvollem Songwriting und markanten Stimme entführt Alder sein Publikum in eine Welt voller Klangfarben und Emotionen. Seine Musik verbindet meisterhafte Gitarrenkunst mit tiefgründigen Texten – mal berührend, mal energiegeladen, stets unverwechselbar.



Alder gehört zu den wenigen Künstlern, die technische Perfektion und emotionale Intensität auf einzigartige Weise vereinen. Seine Konzerte sind weit mehr als Auftritte – sie sind Erlebnisse, die lange nachwirken.

Quelle: Don

Erleben Sie einen der faszinierendsten Gitarristen unserer Zeit – ein Abend, der die Seele berührt.



Ort: Campus, Kolpingstraße 16-20, Meschede

Datum: 17.10.2026

Beginn: 20:00 Uhr



Hutkonzert: Bezahle, was Dir die Musik wert ist.



