Was sind Dörfers Kinder?

Bei der Buchvorstellung von „Dörfers Kinder machen ihren Weg!“ Felicitas Rohmann (Buchhändlerin), Georg Spielmann (Inhaber der Olper Buchhandlung Dreimann,), Autorin und Illustratorin Irmhild Haite-Voss und Verleger Hermann-J. Hoffe (v. l.)

Erinnerungen werden bei den meisten Gästen einer Buchvorstellung in der Olper Buchhandlung dreimann family wach. Ein spontanes Lächeln und anerkennendes Nicken bestätigen Irmhild Haite-Voss, der Autorin des Buches „Dörfers Kinder machen ihren Weg“, dass sie wohl die richtigen Worte gefunden hat. Am Freitag, 3.11. hat sie ihr erstes Buch über die Kinderheitserinnerung in einem kleine Dorf im Sauerland offiziell vorgestellt. Bewohnerinnen und Bewohner des kleinen Dorfes und Familienangehörige waren ebenso wie einige Freunde und Bekannte zu Buchvorstellung nach Geschäftsschluss gekommen. Die Neugier, wer und was in dem Buch genannt wird und vorkommt auf der einen Seite, aber auch ein wenig Stoz, dass der kleine Ort Lütringhausen bei Olpe, Ort der im Buch beschriebenen wundervollen Geschichten ist.

Quelle: WOLL-Verlag Dörfers Kinder machen ihren Weg! – ISBN: 978-3-948496-71-5 – 17,90 Euro

Das Dorf als Welt der Abenteuer

Zum Inhalt des Buches: Ein kleines Dorf im Sauerland, genauer Lütringhausen, ist die große Welt der Abenteuer von Biggi, Siggi, Franzi, Hannes, Stahle und Alfred samt Mama, Papa, Oma, Onkel und Tante. Damit nicht genug, es gehören selbstverständlich all die Bauernhoftiere, das Reiten, Träumen, Hüttenbauen und Umherstreifen dazu. Was ist die Handlung? Die eine Handlung gibt es nicht, außer vielleicht das Leben in der Gemeinschaft, von der die Geschichten erzählen. Es geht um Einblicke in die kindliche Seele, um Freundschaft und Fairness, Verantwortung und Verlässlichkeit, Zusammenhalt und Zugehörigkeit, Angst und Selbstvertrauen, Liebe und Geborgenheit und um viele Kinderstreiche.

Irmhild Haite-Voss kommt aus Lütringhausen im Sauerland – ein Land vieler Berge, Wälder und Seen. Eigentlich wollte sie dieses Kinderbuch vor ca. 30 Jahren für ihre damals kleinen Söhne schreiben. Nun, daraus wurde nichts. Stattdessen gründete sie eine Agentur für Kommunikation und Design. So lesen ihre mittlerweile großen Söhne das Buch eben heute, was ja nicht schlimm ist. Ihr Mann und sie leben nicht mehr im Sauerland, aber auch auf dem Land zwischen Bergen, Wäldern und Seen, wie könnte es anders sein. Die Ereignisse und Geschichten der Kinder- und Jugendzeit haben sie aber nicht los gelassen. Sie haben ihr Leben und ihre Sicht auf diese Welt geprägt. Sie sagt dazu: „Es sind wunderbare Geschichten einer zauberhaften Kinderwelt aus den Siebzigerjahren über Selbstverständlichkeiten, die füreinander sorgende Gemeinschaft, verlässliches Miteinander, das liebevolle Stärken der Kinder und viele Kinderstreiche.“ Und dann mit einem liebevollen Lächeln: „Wir haben damals in unserem Dorf eine wunderbare Kinderzeit gehabt, vermutlich war sie so wie in all den vielen Dörfern des Sauerlandes und anderswo. Ich wünsche den Kindern heute, dass sie auch eine so abenteuerliche und geborgene Kinderzeit erleben dürfen.“

Das Buch „Dörfers Kinder machen ihren Weg!“ ist ab sofort im Sauerländer Buchhandel, online oder direkt beim WOLL-Verlag erhältlich.