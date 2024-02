machen ihren Weg

Ein kleines Dorf im westfälischen Sauerland ist die große Welt der Abenteuer von Biggi, Siggi, Franzi, Hannes, Stahle und Alfred samt Mama, Papa, Oma, Onkel und Tante. Damit nicht genug, es gehören selbstverständlich all die Bauernhoftiere, das Reiten, Träumen, Hüttenbauen und Umherstreifen dazu. Was ist die Handlung? Die eine Handlung gibt es nicht, außer vielleicht das Leben in der Gemeinschaft, von der die Geschichten erzählen. Es geht um Einblicke in die kindliche Seele, um Freundschaft und Fairness, Verantwortung und Verlässlichkeit, Zusammenhalt und Zugehörigkeit, Angst und Selbstvertrauen, Liebe und Geborgenheit und um viele Kinderstreiche. Fazit des Autors Klaus Gülker: „Lustige und luftige Geschichten von kleinen und größeren Abenteuern auf dem Dorf: ein großes Lesevergnügen. So liebenswert und lesenswert, dass man denkt: Da wäre ich gern dabei gewesen!“

DÖRFERS KINDER machen ihren Weg

VON IRMHILD HAITE-VOSS

ISBN 978-3-948496-71-5 · Hardcover · 17,90 €