Dörferabend zur Schmallenberger Woche 2025

Am Freitag, den 23.01.2026, kamen im kleinen Saal der Stadthalle Schmallenberg über 100 Dorfvertreterinnen und Dorfvertreter der Schmallenberger Woche 2025 zu einem besonderen Dankeschön-Abend zusammen. Bei freiem Speis und Trank wurde gemeinsam gefeiert und auf eine erfolgreiche Schmallenberger Woche zurückgeblickt.



Gegen 19:30 Uhr eröffnete Kerstin Thielemeier, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Schmallenberg, den Abend mit einer Dankesrede. Sie würdigte das große ehrenamtliche Engagement, das starke Miteinander in der intensiven Vorbereitungszeit sowie die gemeinsame Durchführung der Schmallenberger Woche:



„Ohne euch wäre das alles nicht gelaufen. Also: Danke, dass ihr gekommen seid – und danke, dass wir mit euch beweisen konnten, was Schmallenberg kann. Lasst uns heute feiern, dass wir nicht nur eine Schmallenberger Woche auf die Beine gestellt haben, sondern dass wir es gemeinsam getan haben. Mit Teamgeist, mit Humor – und mit genau der Art Zusammenarbeit, auf die man am Ende auch ein bisschen stolz sein kann.“



Im Anschluss sorgte eine Diashow mit Eindrücken hinter den Kulissen für viele schöne Erinnerungen. Gefeiert wurde noch bis Mitternacht – ein rundum gelungener Abend als Dank an alle Beteiligten!