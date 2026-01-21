Dörfer gestalten ihre Zukunft

Auftakt für das Dorf-Coaching in Arnsberg wurde durchgeführt

Mit einer gut besuchten Auftaktveranstaltung ist jetzt in Niedereimer das Dorf-Coaching für die Ortsteile Müschede, Niedereimer und Wennigloh gestartet. Ziel des neuen Angebots ist es, die Dorfgemeinschaften zu stärken, Engagement zu vernetzen und gemeinsam tragfähige Ideen für eine zukunftsfähige Entwicklung vor Ort zu erarbeiten.

Im Rahmen dessen werden lokale Akteur:innen in den kommenden Monaten dabei unterstützt, klare Arbeitsstrukturen, Raumkonzepte und verbindliche Umsetzungsvereinbarungen für ihre Dörfer zu entwickeln. Die Prozesse basieren auf einer partizipativen Zusammenarbeit, sodass Bürger:innen aller Generationen ihre Perspektiven einbringen können.

Damit setzt die Stadt Arnsberg einen zentralen Baustein des Dörferkonzeptes 2025 um. Dieses Konzept soll die ländlich geprägten Ortsteile angesichts demografischer und gesellschaftlicher Veränderungen stärken. Das beauftragte Planungsbüro STADTKINDER GmbH aus Dortmund begleitet die drei Dörfer während des gesamten Prozesses fachlich und moderiert die gemeinsamen Schritte hin zu einem verbindlichen Aktionsplan.

„Unser Anspruch im Dorf-Coaching ist, die vorhandene Energie und das große ehrenamtliche Engagement in den Dörfern sichtbar zu machen und in konkrete Projekte zu übersetzen”, betont Romina Rosenkranz vom Büro STADTKINDER. „Gemeinsam mit den Menschen vor Ort wollen wir Wege finden, wie ihre Dörfer auch in Zukunft lebendig, vielfältig und lebenswert bleiben können.”

Im März sind Dorfwerkstätten in den drei beteiligten Ortsteilen geplant, in denen Ideen gesammelt, priorisiert und zu umsetzbaren Maßnahmenbündeln weiterentwickelt werden. Die Ergebnisse sollen in jedem Dorf in einen Aktionsplan münden, der als Grundlage für weitere Entscheidungen und Fördermöglichkeiten dient.

Wesentliche Informationen über Prozess und Ergebnisse sind auf der städtischen Internetseite unter www.arnsberg.de/dorf-coaching abrufbar. Hier besteht auch die Möglichkeit, mit dem Projektverantwortlichen bei der Stadt Arnsberg, Klaus Fröhlich im Referat für nachhaltige Entwicklung, Kontakt aufzunehmen (k.froehlich@arnsberg.de, 02932 201-1689), um sich aktiv in den Entwicklungsprozess einzubringen.

Das Dorf-Coaching trägt zur Umsetzung des Dörferkonzeptes 2025 und der Nachhaltigkeitsstrategie Arnsberg bei.