Dönekes – schon in der 4. Auflage

Ich lese als junge Sauerländerin mit einem breiten Grinsen durch Paul Hufnagels herrliches Sammelsurium „Dönekes, Vertellekes, Witziges, Lustiges“: 500 kurze, treffende Geschichten, alphabetisch nach Orten im Sauerland geordnet – ein buntes Panorama aus Dörfern, Menschen und liebenswerten Eigenheiten. Auch wenn mir viele Geschichten noch unbekannt sind, kann auch ich die Sauerländer Lebensart immer wieder durchblitzen sehen. Hufnagels Vorwort macht es vor: „Lachen ist die beste Medizin“ und genauso wirkt das Buch: herzlich und heimatverbunden.



Besonders hervorzuheben ist die Sprache. Hufnagel verbindet Hochdeutsch mit mundartlichen Einsprengseln und trifft damit genau den Ton der Region. Der Humor ist trocken, manchmal deftig, aber immer herzlich. Statt großer Dramen gibt es kleine Alltagsszenen, die Bilder im Kopf entstehen lassen: Kneipen, Prozessionen, Schulbänke, Streiche – das echte Sauerlandgefühl. Die praktische Sortierung nach Städten macht das Stöbern in den Kapiteln zum Vergnügen und gerade die Kürze der Texte macht das Buch aus.



Die Sammlung aus unterschiedlichsten Texten lädt zum Schmökern, Vorlesen und Wiederentdecken ein. Dieses Buch ist eine Liebeserklärung an das Sauerland und damit ein Schatz für alle Sauerländerinnen und Sauerländer und für alle, die es werden wollen.



Paul Hufnagel

Dönekes, Vertellekes, Witziges, Lustiges. 500 Geschichten aus dem Sauerland. Von früher und heute (4. Auflage)

WOLL-Verlag, ISBN: 978-3948496-34-0, 14,90 Euro