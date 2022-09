Doch nicht das letzte WOLL-Magazin

Ein Wort in eigener Sache.

Seit einigen Tagen verbreitet sich eine Information im Sauerland, wo der Eindruck entsteht, dass es das WOLL-Magazin nicht mehr gibt. „Mit dieser Ausgabe erhalten Sie das letzte WOLL-Magazin“ heißt es in einer schriftlichen Meldung oder per Online-Nachricht, das Anzeigenpartner sowie Leserinnen und Leser des WOLL-Magazins erhalten haben.

Dem ist nicht so. Das WOLL-Magazin, so wie es tausende Leserinnen und Leser im gesamten Sauerland kennen, gibt es natürlich weiterhin. Als hochwertiges Magazin für die Sauerländer Lebensart und auch als Website (www.woll-magazin.de), auf Facebook und auf Instagram. Gerade ist die Herbstausgabe in der Auslieferung: 180 Seiten dick. Mit tollen Reportagen, Interviews, Berichten, Illustrationen und natürlich beeindruckenden Fotos.

WOLL-Magazin nicht mehr kostenlos

Was allerdings in der Botschaft „Das letzte WOLL-Magazin“ steckt, ist die Tatsache, dass die gewaltigen Kostensteigerungen, besonders beim Papier, es immer schwieriger machen, das WOLL-Magazin, wie in einigen Regionen des Sauerlandes passiert, kostenlos zu verteilen. Zum Verständnis. Bisher wurde das WOLL-Magazin in sieben Regionen des Sauerlandes mit jeweils einer eigenständigen Ausgabe verlegt und vertrieben:

Region Schmallenberg/Eslohe

Region Kreis Olpe

Region Winterberg/Medebach/Hallenberg

Diese drei WOLL-Magazine erscheinen im WOLL-Verlag Hermann-J. Hoffe und gehen an tausende Abonnenten, werden über den Zeitschriftenhandel und durch die WOLL-Medienpartner (Hotels, Einzelhandel, und andere) für 3,80 Euro verkauft. Außerdem liegen diese WOLL-Magazine vierteljährlich über die Lesezirkel im Sauerland in vielen Wartezimmern und sonstigen Stellen mit großem Publikumsverkehr aus. Ein kleiner Teil der WOLL-Auflage geht sogar bundesweit an die Zeitschriftenständer in den Bahnhöfen und Flughäfen des Landes.

In vier anderen Regionen des Sauerlandes wurde das WOLL-Magazin bisher durch den Lizenzpartner axo.media GmbH kostenlos verteilt:

Region Arnsberg/Sundern

Region Meschede/Bestwig/Olsberg

Region Warstein/Rüthen/Möhnesee/Ense

Region Brilon/Marsberg/Willingen/Diemelsee

In diesen vier Regionen wird es in Zukunft keine eigenständigen WOLL-Ausgaben mehr geben. Der Lizenzpartner axo.media GmbH hat die Verbreitung mit der Info „Das letzte WOLL-Magazin“ für diese Regionen eingestellt.

Ein WOLL-Magazin für das ganze Sauerland

In nunmehr elf Jahren konnte sich das WOLL-Magazin WORTE, ORTE, LAND und LEUTE als das Magazin für die Sauerländer Lebensart etablieren. Unverkennbar, unüberhörbar und unverwechselbar. Der Bekanntheitsgrad und das Image des WOLL-Magazins ist in allen Bevölkerungs- und Altersgruppen des Sauerlandes sehr hoch, besonders in den Städten und Gemeinden des Hochsauerlandes entlang des Rothaargebirges. Das WOLL-Magazin genießt großes Vertrauen. Das WOLL-Magazin hat neue Formen und Standards der regionalen Berichterstattung gesetzt. Das WOLL-Magazin ist das Sprachrohr für das Sauerland und die Sauerländer Lebensart.

Das wird auch in Zukunft zu sein und so bleiben. Ab 2023 wird es ein großes WOLL-Magazin für das gesamte Sauerland geben. Wir bleiben dabei unserem Slogan und Anspruch treu: WORTE, ORTE, LAND und LEUTE. 100 % Sauerland. Woll!

Wer WOLL lesen möchte, wird weiterhin sein WOLL-Magazin im Abonnement oder am Zeitschriftenstand bekommen. Alle Berichte erscheinen zeitversetzt auch auf der WOLL-Website und in den Sozialen Medien. Dabei werden wir noch stärker als bisher den Dialog mit den Sauerländerinnen und Sauerländern und allen, die das Sauerland mögen, in den Mittelpunkt unserer Kommunikation stellen. Aus der Region für die Region. Mit Begeisterung und Leidenschaft. Für die Sauerländer Lebensart.

WOLL günstig abonnieren

Wenn Sie das WOLL-Magazin in Zukunft pünktlich zum Erscheinungszeitpunkt im Briefkasten haben möchten, dann können Sie einfach ein Jahresabo zum Preis von 23,90 Euro abschließen. Dafür erhalten Sie alle vier Jahresausgaben und mindestens eine WOLL-Extraausgabe zu einem aktuellen Thema. Das sind mindestens 600 Seiten Lesestoff im Jahr aus dem und über das Sauerland. Jedes abgeschlossene Abonnement hilft, die Redakteure, Fotografen, Illustratoren und anderen Personen, die dafür sorgen, dass sich das Sauerland vier Mal im Jahr qualitativ hochwertig und exzellent präsentiert, auch angemessen für ihre Arbeit zu honorieren.

Wenn Sie das WOLL-Magazin darüber hinaus unterstützen wollen, können Sie für Freunde, Verwandte oder ganz liebe Menschen ein Geschenkabo, ebenfalls zum Preis von 23,90 Euro abschließen. Schicken Sie uns eine E-Mail info@woll-magazin.de oder rufen Sie an: 0 29 71 – 87 0 87.

Unternehmen, Organisationen, Vereine und sonstige Gruppen, die sich im WOLL-Magazin vorstellen möchten oder eine Anzeige oder ein Advertorial schalten wollen, erhalten auf Anfrage die aktuellen und die neuen Mediadaten für 2023 unverzüglich zugeschickt. E-Mail an anzeigen@woll-magazin.de oder anrufen: 0 29 71 – 87 0 87.

Eine Bitte! Sagen Sie es weiter und geben Sie uns gerne eine Rückmeldung, wenn Sie Fragen haben oder die eine oder andere Information wünschen. Ich bedanke mich bei allen WOLL-Freunden und WOLL-Fans und freue mich auf eine weiterhin partnerschaftliche, sauerländisch-direkte und einfache Zusammenarbeit.

Ihr

Hermann-J. Hoffe

Verleger und Herausgeber