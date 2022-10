„Do biste platt“: Jeden Montag Hörfunksendung in Sauerländer Platt

Es gibt sie noch. Die Sauerländerinnen und Sauerländer, die „Platt“ sprechen oder zumindest verstehen können. Bis in die 50er und 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde „Platt“ fast noch in jedem Haushalt gesprochen. Die Eltern und Großeltern verständigten sich so im Alltag untereinander und hatten ihre Freude, wenn sie in gemeinsamer Runde „Dönekes,“ „Vertellekes“ im gelernten „Platt“ zum Besten geben konnten. Neugierige Kinder, die mitkriegen wollten, was sich die Älteren denn so erzählten, spitzten die Ohren und lernten so das Plattdeutsche zu verstehen. Sprechen durften sie es nicht. Das war in der Schule und mehr oder weniger überall verboten oder nicht gerne gesehen.

Hörfunksendung „Do biste platt“

Einmal in der Woche, am Montagabend um 20:00 Uhr läuft einmalig in ganz Nordrhein-Westfalen auf der Sendefrequenz von Radio Sauerland die Sendung „Do biste platt“, in Briloner Platt. Denn der Macher der Sendung, Markus Hiegemann kommt aus Brilon und spricht natürlich das in dieser Gegend gesprochene Platt, was sich deutlich vom Platt in Eslohe oder im Kreis Olpe unterscheidet. Fast jeder Ort oder genauer jedes Tal hat sein eigenes Platt, was sich in Worten, in der Aussprache und im Klang deutlich erkennbar von dem Platt, das ein paar Kilometer weiter gesprochen wird, unterscheidet. Für die Freunde und Fans des Dialektes ist die Sendung eine schöne wöchentliche Unterhaltung, die dazu ein wenig beitragen möchte, dass das „Sauerländer Platt“ nicht verloren geht und hoffentlich noch lange überlebt.

Hier kann man die Sendung hören: Montag, 20:04 – Radio Sauerland

Infos zur Sendung heute Abend: http://www.sauerlandplatt.de/akut.htm

Quelle: Screenshot 700. Sendung „Do biste platt“

Heute Abend hat der Plattdeutsche Arbeitskreis der Kolpingsfamilie Eslohe die Ehre, die 700. Ausgabe von „Do biste platt“ zu gestalten. Die Esloher präsentieren bislang in der Sendung unveröffentlichte Geschichten von Anton Müller aus dem Buch „Was der Landrot sonst noch erzählte“. Das Buch ist im Dampf Land Leute Museum Eslohe, im Tintenfass und im Museum Haus Hövener in Brilon zum reinen Herstellungspreis erhältlich. Moderation: Lore Schmidt, Markus Hiegemann

Fotonachweis: Plattdeutscher Arbeitskreis Eslohe