DO BISTE PLATT 702: Mit Hörnerklang und Jagdgesang

In der Sendung der HochSauerlandWelle am Montag, 14. November um 20:00 Uhr gibt es einige Beispiele, dass im Leben auch mancher Schuss daneben gehen kann. Marianne Henke aus Bontkirchen/Buntkiärken erzählt vom Jäger Rollmann, der nach einem Fehlschuss vor einem Keiler Reißaus nimmt. Günter Schmidt aus Eslohe/Essel bringt das Stück „Hasenjagd“ von Reinhold Hesse aus Wenholthausen/Holzen, in dem der Jäger einmal im Jahr auf die Pirsch geht, um wieder daneben zu schießen. Ob Heinz Raulf aus Warstein/Waosten Jägerlatein erzählt, wenn sein Freund neben einem kapitalen Hirsch auch noch drei Fische in einem Rutsch erlegt, muss jeder für sich entscheiden. Auch die unvergessenen Mundartautoren Jupp Balkenhol aus Möhnesee-Körbecke/Körbke und Karl-Heinz Schreckenberg aus Brilon/Breylen bereichern die Sendung mit ihren Jagdgeschichten. Moderator Markus Hiegemann garniert die Sendung wieder mit passender Musik. Informationen zum Empfang gibt es unten auf der Startseite von sauerlandplatt.de. Hier sind im Abruffunk auch viele weitere Sendungen zu finden. Wir wünschen allen WOLL-Leserinnen und Lesern „Viäl Plässaier“!

Wer sich für die plattdeutschen Ortsnamen wie Holzen für Wenholthausen oder Woasten für Warstein interessiert, der findet im Buch von Paul Hufnagel aus Cobbenrode/Kowwenroo/Cowwenroo/Cowenroe „Es gab einmal einen Orte, der hieß… 1500 Sauerländische Ortsnamen in plattdeutscher Sprache“ den Namen für seinen Ort.