Do biste platt 701

Empfang der nächsten Sendung „Do biste platt“ am Montag, 7. November um 20:00 Uhr hier: http://sauerlandplatt.de/pdf/freq.pdf

Do Mäonate biu dai Nofember met seynen Niëweln, seynen Riägenschiuls, met viellichte all Eys un Schnäi lotet in ues allmol Stemmungen opkuumen, dai ues bedraiwen könnt. „Biu dogiegen angoohn, stuiern?“, is diäshalf de siebente Nofember dai Froge – velichte äuk füär diän Luiling. Vey van DO BISTE PLATT settet dogiegen dat Spriekwoort: ,,Ainem stännig striäwendem bemöggen weeert am Enne wenken en Opblöggen“.

Der November mit seinen Nebeln, seinen Regenschauern, der frühen Dämmerung nach der Zeitumstellung und vielleicht auch mit Eis und Schnee, kann uns die Stimmung schon verderben. DO BISTE PLATT will in diesem Jahr dagegen angehen und mit erheiternden Texten die Stimmung aufhellen. Denn wie sagt es schon ein Sprichwort und vielleicht auch der Spatz auf dem Foto: ,,Einem dauerhaften, strebendem Bemühen wird am Ende winken ein Aufblühen.“

Damit das gelingt, hat Josef Dahme aus Arnsberg-Müschede passende Rippräppchen – Geschichten mit einem wahren Sitz im Leben – aus seiner Feder herausgesucht. Da wären zunächst ein Pessimist (Miesepriem) und ein Optimist, die in eine zu große und zu tiefe Wanne voller Milch fallen. Dann ist da eine Dame, der wegen eines Krieges Glück im Unglück wiederfährt. Eine andere wählt statt dem armen Knecht den reichen Bauern und erntet damit keinen Erfolg. In einer weiteren Geschichte trifft ein Witwer seine Frau im Himmel wieder. Doch er wird dort nicht so empfangen, wie er sich das erhofft hat.

Die plattdeutschen Texte werden im Anschluss meist wortwörtlich ins Hochdeutsche übersetzt, so dass auch Leute, die kein Platt sprechen oder verstehen, der Sendung folgen können. Die Musikauswahl von Markus HIegemann tut das Übrige. Das WOLL-Magazin wünscht gute Unterhaltung. Fey wünschket ugg viäl Plässaier!

Und hier können Sie noch einmal die 700. Sendung von „Do bis platt“ hören.

