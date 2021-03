Dinge, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie sich Ihre erste Kaffeemaschine für Ihr Home Office zulegen

Wenn Sie sich für den Kauf einer Kaffeemaschine entscheiden, werden Sie einige Faktoren berücksichtigen müssen, damit sich Ihr Kauf nicht zu einem Fehlkauf entpuppt. Sie stehen vor einer beinahe endlosen Auswahl an Geräten, wenn Sie nach Kaffeemaschinen suchen.

Dabei wollen Sie Ihre Kaffeemaschine doch schnellstmöglich erwerben. Die Corona-Pandemie ist auch weiterhin nicht aus der Welt und so müssen viele Menschen in Deutschland in ihrem Home Office verharren, um die individuellen Aufgaben bewältigen zu können. Vielleicht arbeiten Sie aber ohnehin als Selbstständige/r und es war gar keine Anweisung Ihres oder Ihrer Vorgesetzten, für die kommende Zeit lieber zuhause zu bleiben. Wie dem auch sei – guten Kaffee lassen sich die Menschen zu Zeiten der Pandemie nicht nehmen.

Preis? Design!

Umso besser soll der Kaffee dann aber auch schmecken. Was wichtig ist, wenn Sie nach Kaffeemaschinen suchen, soll dieser Text zu klären versuchen. Zunächst einmal müssen Sie an das Design der Kaffeemaschine denken. Eventuell ist es Ihnen gar nicht wichtig, wie Ihre Kaffeemaschine aussieht. Wenn doch, haben Sie auch hier unendlich viele Möglichkeiten, vor allem, wenn es um die Größe des Geräts geht. Sie haben Kaffeemaschinen zum kleinen und zum großen Preis im Angebot. Letztlich lässt sich das auch am Design festmachen. Manche Kaffeemaschinen sind klein und kompakt, manche Kaffeemaschinen hingegen werden Ihre gesamte Küche ausfüllen und zum Hingucker avancieren.

Materialfragen

Wenn Sie sich für ein hochwertiges Design entscheiden, wird sich das immer auf den Preis auswirken. Handelt es sich beispielsweise um hochwertiges Edelstahl, dann sollten Sie sich nicht wundern, wenn Sie an der Kasse etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Zunächst wird es also wichtig sein, dass Sie für sich ein Budget festlegen. So kann der Verkäufer oder der Suchfilter im Internet bereits die Vorarbeit leisten. Für teure und exquisite Marken müssen Sie natürlich manchmal auch für den Namen zahlen, wenn Sie an Bosch, DeLonghi und Co. denken. Natürlich spricht die Qualität dieser Marken dann aber auch für sich. Wenn Sie vor der Wahl stehen, welche Kaffeemaschinen Sie nun haben wollen, dann machen Sie das Preislevel zunächst an Ihren Vorlieben in Bezug auf das Design der Maschine fest!

Bedienbarkeit und Funktionalität

Wenn Sie sich über das Design Gedanken gemacht haben, kommen zwei ebenfalls sehr wichtige Faktoren ins Spiel: Bedienbarkeit und Funktionalität. Die Anzahl an Funktionen wird ebenso dafür sorgen, dass der Preis parallel dazu ansteigen wird. Auch hier sollten Sie sich darüber im Klaren werden oder sein, was Ihre Maschine unbedingt können muss und worauf Sie verzichten wollen. Auch das wird sich auf den Preis positiv auswirken und Sie haben schon nicht mehr das Problem, sich endlos in der Suche nach einem Gerät zu verlieren, wenn bereits klarer ist, was Sie eigentlich wollen. Das Gute am Kaffee ist, dass teure Maschinen nicht unbedingt besseren Kaffee hervorbringen. Es ist Geschmackssache und letztlich auch oft eine Frage der Gewohnheit. Haben Sie in Ihrer Jugend Filterkaffee genossen und sich so an ihn gewöhnt, dann wollen Sie jetzt womöglich wieder darauf zurückgreifen. Dann werden Sie hier schon sparen können, denn eine Filtermaschine entlockt Ihnen natürlich weniger materielle Ressourcen als es Vollautomaten tun werden. Vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit, den Kaffee in einem Geschäft zu kosten, oder Sie hatten bereits den Genuss bei einem Freund oder bei einer Freundin den Kaffee zu probieren. Durch eine Geschmacksprobe wissen Sie schließlich am besten, was Sie wollen und was nicht.

Herzstück: Mahlwerk

Als Herzstück eines Kaffeeautomaten kann man zweifellos das Mahlwerk bezeichnen, denn dieses sorgt ja letztlich für das Mahlen der Bohnen, wenn es sich um einen Vollautomaten handelt. Bosch, AEG, Rocket und Co. legen in der Regel großen Wert auf diesen Faktor. Die Qualität steht und fällt mit der Anzahl der Mahlgrade. Ist dieser fein eingestellt, dann kann sich das Kaffeearoma umso besser entfalten. Wenn es ein Vollautomat werden soll, dann wissen Sie, dass Sie hierauf auf jeden Fall Wert legen sollten.

Quelle: Pixabay

Wichtig: die Ausstattung

Wir können jedoch nicht über Kaffeemaschinen sprechen, ohne die Ausstattung eben jener Kaffeemaschinen in die Thematik miteinzubeziehen. Ein guter Kaffeevollautomat sollte einen Wasserfilter besitzen. Bei guten und modernen Geräten ist dies Standard. Eine Wasserpumpe wird zur optimalen Entfaltung des Aromas beitragen. Denn je höher der Druck ist, mit dem das Wasser durch den Kaffee gepresst wird, desto besser können sich die Aromen letztlich auch entfalten. Sollten Sie diesbezüglich vor einer Entscheidung stehen, sollten Sie den Richtwert von 15 Bar im Auge behalten. Milchaufschäumer zählen inzwischen auch zur Grundausstattung moderner Automaten. Ein Einsaugsystem werden Sie benötigen, wenn es zum klassischen Kaffee auch noch gern ein Latte Macchiato oder ein Cappuccino sein soll.

Fazit

In diesem Fall können Sie die Milch direkt im Automaten zubereiten lassen. Eine Säuberungsfunktion im Gerät wird dafür sorgen, dass die Reinigung äußerst reibungslos vonstatten gehen kann. Wenn Sie nicht allzu viel Geld investieren können, haben Sie auch die Möglichkeit, zu einem Milchaufschäumer zurückzugreifen, der die Milch in einem separaten Gerät via Heißdampf aufwärmt. Anhand dieser Beschreibungen haben Sie eine grobe Orientierung erhalten, auf welche Faktoren es zu achten gilt. Wofür Sie sich am Ende letztlich entscheiden, hängt ganz allein von Ihren Vorlieben und Vorstellungen ab. Auf jeden Fall sollten Sie sich aber merken, dass gute Kaffeemaschinen nicht automatisch viel kosten müssen, was zweifellos als positiv zu bewerten ist.