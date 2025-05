Digitaltag in Meschede

Starke Impulse für digitale Sichtbarkeit des lokalen Handels

Anfang Mai drehte sich in Meschede alles um die digitale Präsenz des stationären Handels. Im Rahmen des „Digitaltags“ besuchte Digitalcoach Simon Hecht die Kreis- und Hochschulstadt, um lokalen Händlerinnen und Händlern praxisnahe Unterstützung rund um Online-Sichtbarkeit, Social Media und Webseitenoptimierung zu bieten.

Das kostenlose Angebot ist Teil des Projekts „Digitalcoach NRW“ des Handelsverbands Nordrhein-Westfalen, das durch das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wird. In enger Kooperation mit dem Stadtmarketing Meschede und der Werbegemeinschaft „Meschede aktiv“ wurde ein informativer und interaktiver Beratungstag auf die Beine gestellt.

Individuelle Beratung direkt im Geschäft

Simon Hecht nahm sich für jedes teilnehmende Unternehmen Zeit und besuchte die Händlerinnen und Händler direkt in ihren Geschäften. In persönlichen Gesprächen analysierte er unter anderem die Google-Unternehmensprofile, Webseiten und Social-Media-Auftritte. Ziel des Digitaltages ist es, gemeinsam Potenziale zur digitalen Optimierung zu identifizieren und individuelle Handlungsempfehlungen zu geben. „Die Digitalisierung macht auch vor dem lokalen Handel nicht halt. Umso wichtiger ist es, dass Betriebe sichtbar sind – dort, wo die Kundinnen und Kunden heute suchen: online“, so Digitalcoach Simon Hecht. Mit praxisnahen Tipps und konkreten Verbesserungsvorschlägen konnten die Teilnehmenden neue Impulse für ihren digitalen Auftritt mitnehmen.

Positive Resonanz aus dem Handel

Zu den teilnehmenden Betrieben zählten Elektro Kramer, DL Mode, Paul & Pauline, TTS Reisebüro Bongwald sowie Autotechnik Schulte. Ebenso wurden die Auftritte der Werbegemeinschaft selbst genauer unter die Lupe genommen. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv – besonders geschätzt wurden die individuelle Herangehensweise, der direkte Praxisbezug und der persönliche Austausch.

Mit dem erfolgreichen Digitaltag in Meschede wurde ein wichtiger Beitrag zur digitalen Weiterentwicklung des stationären Handels geleistet. Die Initiative zeigt: Mit gezielter Unterstützung und dem richtigen Know-how lässt sich im lokalen Umfeld viel bewegen.