Digitaltag 2025 am 27. Juni im Stadtlabor freiRAUM

Am Freitag, 27. Juni, lädt das Stadtlabor freiRAUM am Neumarkt in Arnsberg zum bundesweiten Digitaltag ein. Zwischen 14 Uhr und 17 Uhr öffnen sich die Türen für alle, die Lust haben, digitale Technologien auszuprobieren, Neues zu entdecken oder einfach mal zu sehen, was sich hinter dem Begriff „Smart City“ eigentlich verbirgt. Dieser Tag ist Teil einer digitalen Woche der Stadtlabore in ganz Südwestfalen in Kooperation mit der Südwestfalen Agentur. Für eines der vielen Angebote ist eine Anmeldung erforderlich.

Kooperation mit der Südwestfalen Agentur

Ob 3D-Druck, Augmented Reality oder andere spannende Anwendungen, im freiRAUM darf ausprobiert, gefragt und mitgestaltet werden. Neben den Mitmachstationen stellt das Stadtlabor aktuelle Projekte der Smart City Arnsberg vor: Den digitalen Zwilling der Stadt, das neue Klimadashboard, das Umweltsensorik in der Stadt sichtbar macht, oder den offenen Gemeinschaftsgarten am Stadtlabor, der einlädt zum gemeinsamen gärtnern und auch smarte Tools für den Garten beinhaltet. Hier wird sichtbar, wie Digitalisierung ganz konkret unser Zusammenleben in Arnsberg verändern und verbessern kann.

Zusammenleben in Arnsberg

Für junge Tüftlerinnen und Tüftler ab der 7. Klasse bietet der Digitaltag am Stadtlabor von 15 Uhr bis 17 Uhr, gemeinsam mit dem Schülerforschungslabor F.LUX, den Workshop „Eigene Designs zeichnen und plotten“ an. Dabei können Kleidung oder Alltagsgegenstände selbst mitgebracht, kreativ gestaltet und mit einem Plotter bedruckt werden. Die Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung ist daher erforderlich, per E-Mail an freiraum@arnsberg.de oder telefonisch unter 02932 201-1343.

Film in der Stadtbibliothek Neheim

Ab 18.30 Uhr geht es weiter in der Stadtbibliothek Neheim (Marktpassage). Dort wird der Film „Made to Measure“ des Künstlerkollektivs Laokoon aus Berlin gezeigt. Der Film erzählt auf eindrucksvolle Weise, wie viele persönliche Informationen wir unbewusst im Netz hinterlassen und welche Folgen das haben kann. Auch im Hinblick auf die rasante Entwicklung von KI-Technologien und Themen wie die Datenethik. Im Anschluss gibt es Raum für Austausch und Diskussion, moderiert von Stefan Slembrouck, Philosoph und Smart-City-Experte. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Diskussion mit Experten

Mit dem Digitaltag soll gezeigt werden, dass Digitalisierung mehr ist als Technik: Sie kann Bildung ermöglichen (SDG 4), nachhaltige Städte mitgestalten (SDG 11) und lebt vom Austausch und der Zusammenarbeit vieler Akteurinnen und Akteure (SDG 17). Die Smart City Arnsberg freut sich auf alle, die entdecken wollen, wie digitale Zukunft gelingen kann – offen, kreativ und für alle.