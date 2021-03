Digitales Pionierprojekt: Neu gedachtes Spielplatzkonzept verbindet reales Spielen mit virtuellen Erlebnissen

Der Weltmarktführer für Spielplatzgeräte KOMPAN hat gemeinsam mit den Stadtwerken Menden ein europaweit einzigartiges Spielplatzkonzept entwickelt und umgesetzt. Mithilfe von Augmented Reality (AR) werden innovative Spiel- und Lernerlebnisse rund um das Thema Wasser geschaffen. Ende 2020 wurde der Spielplatz mit einem European Excellence Award in der Kategorie „Digitale Umsetzung“ ausgezeichnet. Das interaktive Konzept setzt branchenweit neue Maßstäbe und ist einfach auf andere Standorte übertragbar.



Auf den ersten Blick sieht das Gelände an der Hönne-Insel in Menden aus wie ein ganz normaler Spielplatz. Neben vielfältigen Spielgeräten erwartet die kleinen Besucher aber eine Besonderheit: Mit Willi, dem Wassertropfen, treffen die Kinder dort einen digitalen Spielkameraden, der sie mitnimmt auf eine virtuelle Reise durch die Welt des Wassers.



Virtuelle Inhalte erwachen zum Leben

Die Basis dafür bilden Augmented Reality (AR)-Anwendungen: Eine kostenlose App ermöglicht das Aktivieren von digitalen Inhalten wie kurzen Videoclips über die Kamera von Smartphone oder Tablet. Diese werden regelmäßig aktualisiert, damit die Kinder immer wieder neue Abenteuer erleben. Die Wahl fiel auf das Thema Wasser, da die Stadtwerke als kommunaler Versorger und Projektinitiator kindgerecht spannendes Wissen über den nachhaltigen Umgang mit Trinkwasser vermitteln möchten.



Reale Spielgeräte und digitale Erlebnisse optimal aufeinander abgestimmt

Um die interaktiven Elemente optimal in eine reale Erlebniswelt einzubetten, haben sich die Stadtwerke Menden für KOMPAN als erfahrenen und zugleich kreativen Partner für die Umsetzung des Spielplatzes entschieden. Der führende Hersteller von Spielplatzgeräten ist spezialisiert auf individuelle Konzepte und Themenspielplätze, zum Beispiel mit Burgen oder Piratenschiffen. Weitere Akteure dieses von der Stadt Menden unterstützten Projekts waren die Dortmunder Agentur für 3D- und Bewegtbildproduktion PUPPETEERS sowie das Soester Büro B.S.L. Landschaftsarchitekten.



„Das Ergebnis dieser intensiven und inspirierenden Zusammenarbeit ist so etwas wie ein All-Inclusive-Spielplatz: Die AR-Anwendungen wecken das Interesse und regen die Phantasie an. Ihre Spielideen setzen die Kinder dann sofort miteinander auf den Spielgeräten um – ganz klassisch beim Rutschen, Schaukeln, Klettern, Balancieren“, erklärt der Projektverantwortliche bei KOMPAN Lars Philipp.



Digitalisierung kommt auf dem Spielplatz an

„Der Mendener Spielplatz setzt auch bei KOMPAN Maßstäbe und läutet eine neue Ära im Bereich der Spielplatzgestaltung ein. Deshalb zählt dieses Projekt für uns zu den Highlights des Jahres 2020“, sagt KOMPAN Geschäftsführer Helmar Giebel. Im unternehmenseigenen Spielinstitut forscht KOMPAN ständig zu Entwicklungen und Innovationen rund um das Spielen. Der Megatrend Digitalisierung nimmt darin eine immer größere Rolle ein, schließlich wachsen Kinder heute mit dem Internet auf.



Dass darin durchaus auch Chancen liegen, bestätigt die UNICEF-Studie „Kinder in einer digitalen Welt“. Demnach spricht viel für eine digitale Früherziehung, um den Nachwuchs auf spielerische Weise mit interaktiven Medien vertraut und dadurch fit für die Zukunft zu machen. „Dies möchten wir mit sinnvollen und qualitativ hochwertigen Angeboten fördern“, sagt Helmar Giebel und betont, dass das physische Spielen und Erleben dabei immer der zentrale Aspekt bleibt.



Hohe Aufmerksamkeit – bei Kindern und bundesweiten Medien

Der AR-Spielplatz zieht seit seiner Eröffnung im August 2020 hohe Aufmerksamkeit auf sich – nicht nur bei seiner Kernzielgruppe, den Kindern. Bundesweit wurde in zahlreichen Medien und Formaten darüber berichtet. Den Vorbildcharakter des Spielplatzes erkannte auch die Jury des European Excellence Awards und prämierte ihn im Dezember 2020 in der Kategorie „Digitale Umsetzung“.



Das Konzept ist einfach auf andere Kommunen oder Unternehmen sowie Themen übertragbar. Bei Interesse stehen sowohl KOMPAN als auch die Stadtwerke Menden für nähere Informationen zur Verfügung.