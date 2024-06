Digitale Transformation im Autoteilehandel – wie AUTODOC das B2B-Geschäft revolutioniert

Im Sauerland ist die Anzahl der Verkehrsunfälle in den vergangenen Jahren leicht angestiegen. Gleichzeitig erhöht sich aber auch die Anzahl der Verkehrsteilnehmer. Der Bedarf an Fahrzeugen ist gestiegen und parallel dazu braucht es regelmäßig neue Autoteile und Ersatzteile. Genau hier setzt ein Unternehmen aus Berlin an, dass im B2B-Geschäft stärkere Präsenz zeigen möchte. Davon können auch Händler im Sauerland profitieren, die ihre Kunden mit Equipment versorgen können

Geschäftsjahr 2023 zeigte Umsatzhoch und motiviert zu Wachstum

AUTODOC als Aktiengesellschaft konnte sich im Jahr 2023 über einen Umsatzrekord freuen. Verglichen mit dem Vorjahr beliefen sich die Umsätze auf etwa 1,3 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 16 % entspricht.

Der CEO des Unternehmens nimmt diese Zahlen zum Anlass, um im Hinblick auf Zukunft auf Neuerungen zu setzen. Besonders das B2B-Geschäft soll dank digitaler Maßnahmen revolutioniert werden. Ein großes Problem vieler Unternehmen, auch im Sauerland, ist die zunehmende Unternehmensverschuldung. Auch hier können sich die AUTODOCs freisprechen, denn sie sind schuldenfrei. Das bietet mehr Freiheit bei der Weiterentwicklung und bei Innovationen.

Zentrales Thema der Digitalisierung ist mehr Kundenkomfort

Im Sauerland ist man dank moderner Technologie bereits den Anstieg der Kundenzufriedenheit gewöhnt. Genau darauf möchte man nun auch im B2B-Handel setzen. Es wird zunehmend in Wachstum investiert, um dem Kunden ein optimales Geschäftserlebnis zu bieten.



AUTODOC war eines der ersten Unternehmen Europas, dass den Autoteilehandel digitalisiert hat. Über eine innovative E-Commerce-Plattform können Kunden aus dem B2B-Bereich ihren Bedarf in kürzester Zeit decken, die Verfügbarkeit wird sofort angezeigt. Das ermöglicht dem B2B-Endkunden, seine Kunden wiederum effizienter zu bedienen und damit die Zufriedenheit zu steigern.



AUTODOC hat begriffen, dass es bei der Generierung von Kunden nicht nur darum geht, möglichst viel zu Werben und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Stattdessen ist es wichtig, ganz nebenbei auch neue Kunden in Bestandskunden umzuwandeln. Denn nur dann lassen sich gewinnbringende Bindungen erzeugen. Authentizität ist für die Macher von AUTODOC von großer Wichtigkeit. Man setzt nicht auf „verschleierte“ Angebote, sondern auf Transparenz und Ehrlichkeit, auch gegenüber B2B-Kunden.

Neuaufstellung bringt den Börsengang wieder zurück

Nachdem das Unternehmen im Jahr 2021 große Schwierigkeiten mit dem Börsengang hatte, setzt man 2024 noch einmal neu an. Sukzessive wird das Berliner Unternehmen darauf vorbereitet, den neuen Börsengang in Angriff zu nehmen. Ein genaues Datum gibt es laut Handelsblatt aber bisher nicht. Druck macht sich das Unternehmen nicht und das ist auch überflüssig. Man agiert schuldenfrei und hat keinerlei Drang.



Der Shop zeigt sich als „One-Stop-Lösung“ für B2B-Kunden, hier werden nicht nur Teile angeboten, sondern auch Video-Tutorials und Anleitungen, um den Kunden anzuleiten. Das braucht die Werkstatt als B2B-Kunde zwar nicht, der Endkonsument hingegen profitiert davon maßgeblich.

Für das Jahr 2024 ist zweistelliges Wachstum geplant

Das Sauerland ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort und kann sich gegenüber großer Städte und Regionen solide behaupten. Wachstum ist aber auch ein Thema bei den AUTODOCs. Bei einem Wachstum um 16 % im letzten Jahr hat man sich auch für 2024 Ziele gesetzt. Das vorherrschende Tempo möchte man gerne beibehalten und erneut das Jahr beenden, mit einem zweistelligen Wachstum. Ob es gelingt, wird sich dann aber erst am Ende des Jahres bzw. in den Bilanzen für das Jahr zeigen.

Autoteile sind ein wichtiger Wachstumsmarkt

Immer mehr Autos sind auf Sauerlands Straßen unterwegs und auch in anderen Städten wird fleißig aufs Gas gedrückt. Da Autoteile ein wichtiger Bestandteil der Langlebigkeit von Autos sind, handelt es sich beim Konzept von AUTODOC um einen Wachstumsmarkt. Werkstätten arbeiten häufig mit Ersatzteilen, der Umsatz wird europaweit auf mehr als 235 Milliarden Euro geschätzt. Problematisch war hier bislang der fehlende digitale Wandel.



AUTODOC ist eines der ersten Unternehmen, dass sich für die Digitalisierung entschieden hat. Ein wichtiger Weg, denn E-Commerce wird auch im B2B-Handel immer relevanter. Hier kommen Sauerländer Werkstätten ins Spiel. Sie haben die Möglichkeit, Ersatzteile online zu kaufen und die passenden Teile anliefern zu lassen. Und auch im B2C-Handel ist das Berliner Unternehmen angesagt, denn die Kunden setzen sogar vermehrt auf Do it Yourself.



Nicht zuletzt ist das Unternehmen auch für Arbeitsuchende ein wichtiger Arbeitgeber. In ganz Europa arbeiteten im Jahr 2022 rund 5.000 Personen, was auf dem Arbeitsmarkt relevant ist. Sauerländer Bürger, die nach Europa auswandern oder beispielsweise in Berlin einen Job suchen, können von solchen Angeboten profitieren.