Digitale Impulsvorträge für Gastgebende

Speziell für Gastgebende und Mitarbeitende im Tourismus ist das Schulungsangebot am 23.03. und 26.03.2021 konzipiert

Gastgebende, Gastronomen, Hoteliers und natürlich die Mitarbeitenden der Branche leiden besonders unter den aktuellen pandemiebedingten Schließungen. Fast sieben Monate insgesamt, seit Ausbruch der Corona-Pandemie, sind die Betriebe nun geschlossen – und keine Perspektive in Sicht. Da ist es nicht verwunderlich, wenn die Nerven blank liegen und sich wichtige Fachkräfte nach Monaten der Kurzarbeit, und der damit verbundenen finanziellen Unsicherheiten, abwenden und in andere Branchen abwandern. Gerade nach den letzten Beschlüssen ist die Kehrtwende in der Stimmung der Unternehmen und Belegschaften hin zum Negativen deutlich spürbar.

In Kontakt bleiben

„Uns ist es sehr wichtig, auch in Zeiten des Lockdowns im engen Austausch zu bleiben“, erklärt Katja Lutter, Geschäftsführerin der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH. „Neben einem digitalen Vermieteraustausch laden wir daher kurzfristig zu zwei sehr spannenden Online-Vorträgen ein, die die emotionale Seite der Pandemie mehr in den Mittelpunkt rücken. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Christine Balkenohl von der KompetenzSchmiede Sauerland eine regionale Expertin für dieses Thema gewinnen konnten.“

Zwei Termine buchbar

Der erste digitale Impuls-Vortrag am 23.03.2021 um 17 Uhr „Bis ans Limit… und was geht dann?“ ist speziell für Gastgebende konzipiert, der zweite richtet sich an die Mitarbeitende und findet am 26.03.2021 um 10 Uhr statt. Unter dem Titel „Ich sehe was, was du nicht sagst… Empathie im Gästekontakt“ können sie sich fit machen für die Zeit nach dem Lockdown und sich dem spannenden Thema Emotionen widmen. Zu beiden Vorträgen können sich Interessierte ab sofort unter der Telefonnummer 02972 9740-0 oder per Mail info@schmallenberger-sauerland.de anmelden.