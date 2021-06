Digitale Einkaufsgutscheine in der Stadt Schmallenberg

Schmallenberg. 29. Juni 2021: Sie sind eine heimliche Erfolgsgeschichte. Die Einkaufsgutscheine der beiden Werbegemeinschaften in Schmallenberg und Bad Fredeburg. Für rund 300.000 Euro jährlich wurden in den vergangenen Jahren die beliebten Geschenk-Gutscheine für den Einkauf bei den Mitgliedsbetrieben ausgegeben. „Das sind Gelder, die definitiv im Wirtschaftskreislauf der Stadt verbleiben“, betonte Dietmar Bellinger von der Werbegemeinschaft Schmallenberg bei der Vorstellung eines ganz neuen Gutscheinsystems für den Raum Schmallenberg und Bad Fredeburg. Zum 1. Juli werden die bisher in Papierform erstellten Einkaufsgutscheine auf ein digitales System umgestellt. Marcus Schulte-Glade, der 1. Vorsitzende der Werbegemeinschaft Schmallenberg dazu: „Die neue „CityCard“ ist zeitgemäß und bringt sowohl unseren Kunden als auch den Einzelhändlern spürbare Vorteile in der Handhabung und Verwendung.

„Kämpfen um jeden Euro!“

Bisher konnten die Gutscheine nur in Geschäftsstellen der Sparkasse Mitten im Sauerland und der Volksbank Bigge-Lenne eG erworben werden. Ab Donnerstag dieser Woche gibt es neben diesen Ausgabestellen zusätzlich weitere Möglichkeiten, die Gutscheine im Einzelhandel zu erwerben. Und in einem zweiten Schritt – voraussichtlich zum Jahreswechsel – werden auch Online-Gutscheine über das Internet angeboten. Dann können schnell und einfach Gutscheine auch zuhause am Rechner erstellt und ausgegeben werden. „Gerade unter den aktuellen Corona-Bedingungen sehen wir unsere Gutscheine als wichtigen Faktor an, um gegen den mächtigen Online-Handel zu punkten“, sagte Dietmar Bellinger bei der Pressevorstellung zur Einführung der digitalen „CityCard“. „Wir kämpfen um jeden Euro!“, ergänzte Marcus Schulte-Glade. Zum Start stehen bereits über 40 Akzeptanzstellen in Schmallenberg, Bad Fredeburg und einzelnen Dörfern der Stadt bereit, die digitalen Gutscheine anzunehmen und einzulösen. „Egal, ob man sich neu einkleiden möchte, ein kleines Geschenk kaufen will, sich eine Wellnessbehandlung gönnt oder ein neues Smartphone kaufen will, alles ist möglich!“, unterstrich Liane Wiglinghoff von Bad Fredeburg g.u.t. Gewerbe und Touristik e.V.

Kaufkraft in der Region behalten

Mit dem digitalen System wollen die Initiatoren bewußt und konkret aber auch die Unternehmen in Schmallenberg und Bad Fredeburg ansprechen, die ihren Mitarbeitern die sogenannten „44-Euro-Gutscheine“ als steuerlich anerkannten Sachbezug zukommen lassen. Dietmar Bellinger dazu: „Diese geförderte und vorteilhafte Zuwendung nimmt stark zu, war aber bisher über die Papiergutscheine nur sehr aufwendig darzustellen. Wir wissen, dass viele Arbeitgeber Interesse daran haben , die Kaufkraft in der Region zu behalten, was ihnen durch unser digitales System jetzt komfortabel möglich ist.“

Vera Geueke, Lieblingsladen, stellt die neue CityCard vor. Foto: Hermann-J. Hoffe

Entwicklung und Software aus Schmallenberg

Das CityCard-Konzept und die technische Lösung wurden von der Schmallenberger Medienagentur VIEREINHALB GmbH entwickelt. Es stehen Gutscheinkarten in Scheckkartengröße mit festen Beträgen über 10, 20 und 30 Euro im Angebot. Zudem gibt es die „CityCard-Flex“, auf die ein individuell gewünschter Betrag (Maximalhöhe: 2.000 Euro) geladen werden kann. So können alle Gutscheinwünsche erfüllt werden. „Und natürlich werden alle Karten schön verpackt, so dass sie wunderbar als vielseitig einsetzbares Geschenk verwendet werden können“, erklärt Vera Geueke vom Lieblingsladen bei der „Probe auf’s Exempel“, als sie die ersten Gutscheine bei der Pressevorstellung schnell und einfach digital erstellt und präsentiert.

10, 20 und 30 Euro und nachhaltig

„Sehr wichtig war uns bei den neuen Gutscheinkarten auch die Aspekte Nachhaltigkeit und Umwelt“. betont Dietmar Bellinger. „Deshalb haben wir uns für einen recycelbaren Hartkarton entschieden.“ Nur die Arbeitgeberkarte, die als einzige wiederaufladbar und damit länger im Einsatz ist, ist aus Plastik. Alle als Akzeptanzstellen teilnehmenden Geschäfte, Gastronomien, Dienstleister und weitere Informationen findet man unter www.schmallenberg-citycard.de

Zu erwerben ist die „CityCard“ ist aktuell bei folgenden Unternehmen und Institutionen:

Schmallenberg

Gassi & Co (Marcus Schulte-Glade; Parfümerie Bergenthal (Silke Brüning), Expert Föster GmbH, Lieblingsladen (Vera Geueke), Tabak und Lotto (Vera Dünnebacke), Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH, Volksbank Bigge-Lenne eG, Sparkasse Mitte im Sauerland

Bad Fredeburg

Bad Fredeburg g.u.t Gewerbe & Touristik e.V., Elektro Föster GmbH