Dieses Jahr heißt es: Obermarpe statt Italien

Der Wohnmobilstellplatz bei Familie Brögger

Durch die Corona-Pandemie haben in diesem Jahr viele Menschen ihren Urlaub in Deutschland verbracht. Dies hat auch dem Wohnmobilstellplatz der Familie Brögger auf ihrem Aussiedlerhof in die Karten gespielt. Bereits um die 20 Gäste haben ihren Weg in die Obermarper Idylle gefunden. Auch das WOLL-Magazin wollte sich vor Ort von der Sauerländer Kulisse überzeugen, die Urlauber aus dem Ruhrgebiet, dem Münsterland und Berlin anzieht.

Ein Teil der Reisemobil-Route

Der Aussiedlerhof Brögger gehört zur Schmallenberger Sauerland Reisemobil-Route, zu der natürlich auch die Ferienregion Eslohe zählt. „Vor zwei Jahren haben wir eine Anzeige entdeckt, mit der die Auszubildenden des Schmallenberger Tourismus nach besonderen Stellplätzen außerorts gesucht haben“, berichtet Karin Brögger. Das Ehepaar hat sich beworben, sich bei der Gemeinde erkundigt und ist in den Verkehrsverein Cobbenrode eingetreten. Schließlich wurde ihr Stellplatz in die Reisemobil-Route aufgenommen und nun dürfen bis zu drei Wohnmobile auf ihrem Hof stehen.

Viel Service auf dem Aussiedlerhof

Die Wohnmobil-Gäste erhalten auf dem Hof natürlich Strom, Wasser und WLAN. „Nach WLAN wird immer als erstes gefragt“, berichtet Willi Brögger schmunzelnd. Seine Frau Karin bietet am Samstag einen Brötchen-Service an und fährt für die Gäste in die nächstgelegene Bäckerei. Die Gäste dürfen den Garten mitbenutzen und ihre Abfälle auf dem Hof entsorgen. Direkt hinterm Haus verläuft übrigens der Jakobsweg, viele Gäste kommen zum Wandern oder zum Fahrradfahren her.

Ruhiger Schlaf garantiert

Besonders positiv überrascht war Familie Brögger, dass auch Gäste mit Kindern angereist sind: „Die jüngeren Paare hatten wir nicht unbedingt als Zielgruppe im Visier, sondern eher Senioren. Doch die Kinder freuen sich über den Hof, können hier spielen und den landwirtschaftlichen Betrieb hautnah miterleben.“ Was außerdem für den Hof kurz vor den Toren von Obermarpe spricht, ist die Ruhe. „Viele unserer Gäste erzählen uns, dass sie schon lange nicht mehr so gut geschlafen haben wie hier bei uns“, freut sich die Hofbesitzerin. Zwei Nächte bleiben ihre Gäste im Schnitt, bevor es sie wieder weiter zieht.

Ehepaar Karin und Willi Brögger stellen ihren Hof als Wohnmobilstellplatz zur Verfügung.

Besondere Begegnungen

Familie Brögger möchte ihren Hof auf jeden Fall weiter als Wohnmobilstellplatz anbieten. „Man lernt so viele interessante Leute kennen! Zum Beispiel hatten wir einen Herren mit einem Wacken-T-Shirt hier, der meinte, wenn Wacken schon nicht stattfindet, kann man ja ins Sauerland fahren“, erinnert sich Willi. „Ohne das Projekt der Reisemobil Route wären wir niemals darauf zu kommen, Stellplätze anzubieten“, gibt Karin zu. Das Ehepaar freut sich nun über jeden Gast, der zu ihnen kommt!

Wohnmobilstellplätze in der Region