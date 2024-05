Wer Stellenanzeigen für das Sauerland studiert, stößt immer häufiger auf Jobangebote, in denen Pneumatik-Kenntnisse von den Bewerbern gefordert werden. Und zwar nicht nur in bestimmten Berufen und Branchen, sondern in ganz unterschiedlichen Unternehmen und Bereichen.

Wer beispielsweise Filialleiter bei der Würth Group werden möchte, sollte ebenso solide Grundkenntnisse in der Pneumatik mitbringen wie ein Elektroniker bei einer mittelständischen Metallfirma oder ein Projektmanager bei einem Softwareunternehmen.

Doch in welchen Industriezweigen und Berufsfeldern haben Jobsuchende mit Pneumatik-Kenntnissen im Sauerland die besten Chancen? Darum soll es in diesem Artikel gehen.

Welche Unternehmen nutzen pneumatische Systeme?

Pneumatische Systeme werden in ganz verschiedenen Unternehmen eingesetzt, um effizient und präzise zu arbeiten. Zu den Schlüsselkomponenten gehören Zylinder, die für lineare Bewegungen in Fertigungsprozessen eingesetzt werden. Die Anwendung von Pneumatik Flachzylindern dient häufig dazu, Materialien oder Produkte auf Bändern oder in Rutschen zu bewegen.

Im Automobilsektor werden Komponenten wie Stoßdämpfer oder Produktionsroboter pneumatisch betrieben.





Auch im Lebensmittel- und Verpackungssektor kommen pneumatische Systeme zum Einsatz. Sie sind aufgrund ihrer Sauberkeit und Zuverlässigkeit ideal für die Verpackung und Verarbeitung von Lebensmitteln.





In der pharmazeutischen Industrie erfolgt die genaue Dosierung von Wirkstoffen oder das Bewegen von empfindlichen Produkten oft durch pneumatische Hilfsmittel.





Pneumatikmechanismen spielen ebenfalls eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Industrierobotern, welche in verschiedensten Produktionszweigen eingesetzt werden.

Berufe im Bereich der Pneumatik

Es gibt eine Vielzahl von Berufsbildern, die spezifisches Know-how und Fähigkeiten im Bereich Pneumatik erfordern. Im Folgenden werden einige der zentralen Berufe in diesem Bereich detaillierter erklärt:

Pneumatik-Techniker

Pneumatik-Techniker sind Experten in der Installation, Wartung und Reparatur pneumatischer Systeme und Ausrüstung. Ihre Arbeit ist praxisorientiert und umfasst typischerweise:

Die Diagnose und Behebung von Störungen oder Defekten an pneumatischen Systemen: Pneumatik-Techniker sind darauf spezialisiert, Probleme in pneumatischen Systemen zu identifizieren und sie durch Reparaturen oder Justierungen zu beheben. Sie analysieren die Funktionsweise der Systeme und suchen nach Ursachen für Fehlfunktionen, um sie effizient zu lösen. Beispielsweise tauschen sie Dichtungen aus.





Regelmäßige Wartungs- und Prüfarbeiten zur Gewährleistung von Funktionalität und Sicherheit: Um sicherzustellen, dass pneumatische Systeme einwandfrei funktionieren und keine Sicherheitsrisiken darstellen, führen Pneumatik-Techniker regelmäßig Wartungs- und Sicherheitsüberprüfungen durch. Sie sorgen dafür, dass alle Komponenten ordnungsgemäß arbeiten und keine potenziellen Gefahrenquellen bestehen.





Die Installation neuer pneumatischer Systemkomponenten und Anpassung bestehender Systeme an geänderte Betriebsanforderungen: Wenn neue pneumatische Systeme installiert werden müssen oder bestehende Systeme an geänderte Anforderungen angepasst werden müssen, sind Pneumatik-Techniker die Experten. Sie wissen, wie sie neue Komponenten integrieren und bestehende Systeme umstrukturieren können, um optimale Leistung zu gewährleisten.





Das Lesen und Interpretieren technischer Zeichnungen und Pneumatik-Schaltpläne: Pneumatik-Techniker müssen in der Lage sein, technische Zeichnungen und Schaltpläne zu lesen und zu verstehen, um die Funktionsweise von pneumatischen Systemen zu analysieren und Probleme zu lösen. Sie nutzen diese Dokumente, um die Systeme zu konfigurieren und anzupassen, sowie um bei Reparaturen den Überblick zu behalten.





Die Beratung und Unterstützung der Anwender bei der optimalen Nutzung pneumatischer Werkzeuge und Maschinen.

Pneumatik-Ingenieure

Pneumatik-Ingenieure befassen sich mehr mit dem theoretischen und konzeptionellen Aspekt pneumatischer Systeme. Sie sind oft verantwortlich für:

Das Design und die Entwicklung neuer pneumatischer Systeme, die spezifische Anwendungsanforderungen erfüllen.





Die Simulation und Modellierung pneumatischer Vorgänge, um die Effizienz und Leistung zu maximieren.





Die Überwachung komplexer Installationen und Integration von pneumatischen Systemen in automatisierte Fertigungsprozesse.





Forschung und Entwicklung, um innovative Pneumatikprodukte wie intelligent gesteuerte Ventile oder energieeffiziente Kompressoren zu entwerfen.





Die Zusammenarbeit mit multidisziplinären Teams, um sicherzustellen, dass die Pneumatiklösungen optimal in das Gesamtsystem integriert werden.

Servicetechniker für Pneumatik

Servicetechniker spezialisieren sich auf den Service und die Instandhaltung von pneumatischen Werkzeugen und Maschinen, sowohl vor Ort beim Kunden als auch in Werkstätten. Zu ihren Aufgaben gehören:

Die regelmäßige Inspektion und Funktionstests pneumatikbetriebener Geräte.





Die sofortige Reparatur oder der Austausch defekter Teile, um Ausfallzeiten zu minimieren.





Der Aufbau und die Inbetriebnahme neuer pneumatischer Anlagen.





Die Durchführung von Schulungen für Bedienpersonal hinsichtlich der korrekten Bedienung und Wartung.

Anwendungstechniker in der Pneumatik

Anwendungstechniker sind Spezialisten, die dafür sorgen, dass pneumatische Lösungen genau auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Sie sind tätig in:

Der Beratung von Kunden bei der Auswahl passender pneumatischer Systeme für spezifische Anwendungen.





Der Durchführung von Machbarkeitsstudien und Erstellung individueller Komponentenlisten.





Der Erstellung von Angeboten und kundenspezifischen Lösungen.





Der Unterstützung im Vertrieb durch technisches Know-how.

Vertriebsingenieur für Pneumatik

Vertriebsingenieure verbinden technisches Wissen mit kaufmännischem Geschick, indem sie pneumatische Produkte und Lösungen verkaufen:

Dazu gehört die Akquisition neuer Kunden sowie die Pflege bestehender Geschäftsbeziehungen, um langfristige Partnerschaften aufzubauen. Durch ihre technische Expertise können sie Kunden während des gesamten Verkaufsprozesses beraten und unterstützen.

Des Weiteren führen Vertriebsingenieure Marktanalysen durch, um das Verkaufspotenzial für pneumatische Produkte zu erkennen. Durch gezielte Produktpräsentationen und Workshops können sie Kunden von den Vorteilen der Produkte überzeugen und Lösungen für deren individuelle Anforderungen aufzeigen.

Dank ihres umfassenden Fachwissens sind Vertriebsingenieure in der Lage, technische Details verständlich zu vermitteln und Kunden bei der Auswahl der passenden Produkte zu unterstützen. Sie sind somit eine wichtige Schnittstelle zwischen Technik und Vertrieb, die maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beiträgt.

Forschung und Entwicklung (F&E) im Bereich Pneumatik

F&E-Ingenieure entwickeln die Pneumatik von morgen: Sowohl der Entwurf innovativer pneumatischer Systeme durch Anwendung neuester technologischer Erkenntnisse als auch die Verbesserung bestehender Pneumatikprodukte hinsichtlich Leistung, Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit gehören zu ihren Aufgaben.

Sie arbeiten eng mit Produktionsabteilungen zusammen, um eine reibungslose Überführung von Prototypen in die Serienfertigung zu gewährleisten.