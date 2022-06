Diese 5 Statussymbole sind für viele Sauerländer die erste Wahl

Obwohl sich unsere Gesellschaft verändert, lässt sich nicht bestreiten, dass Statussymbole noch immer eine wichtige Rolle spielen. Im Sauerland ist das nicht anders, denn auch hier gibt es zahlreiche Menschen, die Indikatoren für ihren gesellschaftlichen Status nutzen. Doch was sind eigentlich die beliebtesten Statussymbole der Sauerländer

Küche

Im Sauerland gibt es viele schöne Orte und selbstverständlich sind Immobilien ein wichtiges Statussymbol. Allerdings gilt das immer weniger für Immobilien an sich, sondern vielmehr für bestimmte Räume und diesbezüglich gilt es insbesondere Küchen zu nennen. Tatsächlich hat sich die Küche im Laufe der Jahre als Statussymbol etabliert. Für die meisten Sauerländer ist sie nicht nur ein reiner Arbeitsplatz, sondern auch ein Lebensmittelpunkt, in dem man mit Familienmitgliedern und Freunden Zeit verbringt. Mehrere zehntausend Euro in eine Küche zu investieren, ist heutzutage alles andere als ungewöhnlich.

Auto

Deutschland ist das Autoland schlechthin, weswegen es nicht verwunderlich ist, dass auch die Sauerländer Autos als Statussymbole nutzen. Fahrzeuge von Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen und Co. sorgen schließlich weit über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen. Dieser Effekt hat sich im Zuge der Krise – Neuwagen sind aktuell Mangelware – noch weiter verstärkt.

Luxusuhr

Kaum ein Statussymbol ist so zeitlos wie die Luxusuhr. Luxusuhren sind im Gegensatz zu einigen anderen Statussymbolen wie beispielsweise teurem Schmuck weit weniger aufdringlich. Zudem haben sie den Vorteil, dass sie – anders als Autos, Immobilien oder vergleichbare Statussymbole – immer und zu jedem Anlass mitgenommen werden können. Immer mehr Sauerländer entscheiden sich daher bewusst für eine Luxusuhr als Statussymbol. Diese Entwicklung ist nachvollziehbar, denn heutzutage ist es einfacher denn je an Markenuhren zu günstigen Preisen zu kommen. Es gibt schließlich Händler wie CHRONEXT, die Luxusuhren unterschiedlichen Marken anbieten, darunter auch gebrauchte Ware wie Omega Luxusuhren in guter Qualität zu günstigen Preisen. Das Sortiment des Händlers umfasst über 7.000 Modelle.

Elektronik

Für nahezu alle Menschen im Sauerland ist ein Leben ohne moderne elektronische Geräte nicht mehr vorstellbar. Trotzdem kann Elektronik ein Statussymbol sein, denn die Preise für bestimmte Geräte können teils stark variieren. Ein gutes Beispiel dafür sind Laptops. Während die meisten Modelle mehrere hundert Euro kosten, gibt es auch einige Geräte für mehrere tausend Euro. Bei PCs, Smartphones, Tablets und Co. ist das nicht anders. Gerade Jugendliche und junge Erwachsene nutzen daher häufig Elektronik, um ihren gesellschaftlichen Status zu zeigen. Das neueste iPhone hinterlässt schließlich immer einen bleibenden Eindruck.

Maßanzug

Bei den meisten Unternehmen im Sauerland ist zumindest in höheren Positionen das Tragen eines Maßanzugs ein Muss. Wie gut sich ein Maßanzug als Statussymbol eignet, hängt jedoch von einer Reihe von Faktoren ab. Neben der Qualität des Anzugs ist beispielsweise auch der Anlass wichtig. Findet beispielsweise ein Meeting im Rahmen eines Volksfestes statt, ist ein Maßanzug nicht gerade eine gute Wahl. Handelt es sich hingegen um ein geschäftliches Meeting in Büroräumen, sieht es schon ganz anders aus. Wer einen Maßanzug als Statussymbol nutzen möchte, sollte in jedem Fall darauf achten, dass er sich für einen guten Schneider entscheidet.