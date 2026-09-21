Die Zukunft hat goldenen Boden

Warum das Handwerk jungen Menschen heute Chancen bietet wie nie zuvor

Die Zukunft riecht manchmal nach Holz. Sie klingt nach dem Schlag eines Hammers, nach dem Surren einer Fräse, nach Funken, die beim Schweißen sprühen. Sie riecht nach frischer Farbe, nach Metall, nach Brot frisch aus dem Ofen oder nach dem Duft einer Schreinerei. Während viele Menschen glauben, Zukunft entstehe ausschließlich zwischen Bildschirm, Software und Künstlicher Intelligenz, wächst sie jeden Morgen tausendfach in Werkstätten, Backstuben, Betrieben und auf Baustellen. Dort entstehen Häuser und Heizungen. Möbel und Maschinen. Solaranlagen, Bäder, Fassaden und Fahrzeuge. Dort wird repariert statt weggeworfen. Modernisiert statt ersetzt. Dort arbeiten Menschen, deren Können man nicht herunterladen kann. Das Handwerk baut nicht nur unsere Häuser. Es baut Zukunft. Und vielleicht waren die Chancen, daran mitzuwirken, tatsächlich noch nie so groß wie heute.



Für Jochen Renfordt, Präsident der Handwerkskammer Südwestfalen, und Hauptgeschäftsführer Hendrik Schmitt steht deshalb fest: Noch nie bot das Handwerk jungen Menschen so viele Chancen wie heute.



„Die Chancen waren für junge Menschen noch nie so gut wie heute.Und sie werden immer besser.“

Jochen Renfordt



Mehr als ein Beruf – eine Zukunft

136 verschiedene Ausbildungsberufe umfasst das deutsche Handwerk. Vom Bäcker über den Tischler bis zum Fotografen, vom Elektroniker bis zur Friseurmeisterin – kaum ein Wirtschaftszweig ist so vielfältig. Dabei geht es längst nicht mehr um das überholte Bild vom Handwerker mit Hammer und Zollstock. Moderne Handwerksbetriebe arbeiten mit digitalen Planungsprogrammen, Lasertechnik, Sensoren, Robotik und Künstlicher Intelligenz. Wer heute eine Ausbildung beginnt, bewegt sich in einer hochmodernen Arbeitswelt. „Vor 30 Jahren gab es oft das gesellschaftliche Bild, das Handwerk dreckig, altbacken und nicht zukunftsfähig ist, dass hat sich zum Glück geändert, beschreibt Hendrik Schmitt den Wandel in der Wahrnehmung von Handwerkerinnen und Handwerkern. Heute seien Handwerker kreative Problemlöser, die eigenverantwortlich Entscheidungen treffen, technische Zusammenhänge verstehen und individuelle Lösungen für ihre Kunden entwickeln.



„Heute ist der Handwerker ein kreativer Problemlöser. Dafür braucht man hervorragend ausgebildete Menschen.“

Hendrik Schmitt



Gerade diese Mischung aus Kopf- und Handarbeit macht das Handwerk so attraktiv. Planung, Kreativität, Kommunikation und handwerkliches Können gehören heute selbstverständlich zusammen.

Jochen Renfordt Hendrik Schmitt

Das Schönste am Beruf: Man sieht, was man geschaffen hat

Während viele Berufe am Computer entstehen und Ergebnisse oft abstrakt bleiben, erleben Handwerker täglich, was sie geschaffen haben. Jochen Rennfordt kennt dieses Gefühl aus eigener Erfahrung als Maler- und Lackierermeister: „Wir fahren durch eine Stadt und ich sage meiner Frau: Schau mal, diese Fassade haben wir gestaltet. Dieses Haus haben wir renoviert. Das macht stolz.“ Genau dieser Stolz ist etwas Besonderes: „Ich kann das Ergebnis anfassen. Ich sehe jeden Tag, was ich geschaffen habe. Das unterscheidet das Handwerk von vielen anderen Berufen.“ Dieser unmittelbare Erfolg motiviert – und schafft Selbstbewusstsein. Wer etwas mit den eigenen Händen erschafft, erlebt jeden Tag, wie aus Ideen sichtbare Ergebnisse werden.



Viele Berufe verschwinden am Ende des Tages wieder vom Bildschirm. Eine Datei wird gespeichert, eine E-Mail verschickt, ein Projekt abgeschlossen. Im Handwerk bleibt dagegen etwas zurück. Eine Familie zieht in ihr neues Haus ein. Kinder spielen auf einem frisch gebauten Spielplatz. Das Café öffnet nach der Renovierung seine Türen. Eine Solaranlage produziert saubere Energie. Ein Dach schützt Menschen über Jahrzehnte. Handwerker hinterlassen Spuren, die man sehen und anfassen kann. Vielleicht ist genau das einer der Gründe, warum viele von ihnen mit besonderem Stolz über ihren Beruf sprechen. Sie schaffen Werte, die bleiben.



Digitalisierung gehört längst zum Werkzeug

Viele Jugendliche verbinden Digitalisierung eher mit Büroberufen als mit dem Handwerk. Dabei gehören Smartphone, Tablet und digitale Anwendungen heute in vielen Betrieben genauso selbstverständlich zur Ausstattung wie Hammer oder Pinsel. Im Malerbetrieb von Jochen Rennfordt gehören Smartphone und digitale Apps längst zum Arbeitsalltag. Farbentwürfe entstehen digital. Gebäude werden mit 360-Grad-Kameras vermessen. Sensoren analysieren Farbtöne. Material wird per App nachbestellt. Arbeitszeiten, Fotos und Baustelleninformationen laufen digital zusammen. „Spachtel, Pinsel und Smartphone gehören heute gleichermaßen zum Arbeitsmaterial unserer Mitarbeiter“, so Jochen Renfordt.



Auch Hendrik Schmitt sieht darin große Chancen für junge Menschen. Gerade die Generation, die mit Smartphone und Tablet aufgewachsen ist, bringe oft Fähigkeiten mit, von denen ältere Kollegen profitieren: „Die Digitalisierung verbindet Generationen. Oft erklären die Auszubildenden den erfahrenen Kollegen die neue Technik.“



KI ersetzt keine Handwerker

Ein Thema begegnet derzeit fast jedem Jugendlichen: Künstliche Intelligenz. Viele fragen sich, welche Berufe in Zukunft überhaupt noch gebraucht werden. Für Jochen Renfordt ist die Antwort eindeutig: „Es gibt keinen Handwerker, der durch KI ersetzt werden kann.“



Natürlich werde Künstliche Intelligenz Arbeitsabläufe vereinfachen. Roboter könnten schwere Lasten tragen oder digitale Systeme Berechnungen übernehmen. Doch am Ende brauche es immer Menschen, die Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen und handwerkliche Qualität sicherstellen. Auch Hendrik Schmitt sieht die Entwicklung gelassen. Digitalisierung sei im Handwerk kein Gegner, sondern ein Werkzeug. Sie erhöhe Qualität, Produktivität und Präzision – ersetze aber niemals Kreativität, Erfahrung und handwerkliches Können.



Vom Azubi zum Unternehmer – der Karriereweg ist offen

Eine Ausbildung im Handwerk ist heute weit mehr als der Einstieg in einen Beruf. Sie ist der Beginn eines Karriereweges, der nahezu unbegrenzte Möglichkeiten eröffnet. Nach der Gesellenprüfung folgen Meisterschule, Spezialisierungen oder ein Studium. Wer Verantwortung übernehmen möchte, kann einen Betrieb führen oder sich selbstständig machen. Und wer davon träumt, Unternehmer zu werden, findet heute bessere Voraussetzungen als jemals zuvor.



„Das Höchstmaß an Freiheit bekommen Sie im Handwerk – in der Selbstständigkeit.“

Jochen Renfordt



Dabei spielt der ursprüngliche Schulabschluss irgendwann kaum noch eine Rolle. Entscheidend sind Motivation, Engagement und die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. „Nach der Ausbildung steht Ihnen praktisch jede Tür offen“, sagt Renfordt. „Sie können den Meister machen, einen Betrieb übernehmen oder gründen. Sie gestalten Ihren eigenen Weg.“ Auch Hendrik Schmitt sieht darin eine der größten Stärken des Handwerks: „Wenn jemand Unternehmer werden möchte, dann stehen die Chancen heute bei 100 Prozent. Es ist eine Frage des Wollens.“

Betriebe suchen Nachfolger

Während früher viele junge Menschen um Ausbildungsplätze konkurrierten, hat sich das Verhältnis inzwischen umgekehrt. Heute suchen zahlreiche Betriebe händeringend nach qualifizierten Auszubildenden – und nach Menschen, die eines Tages den Betrieb übernehmen möchten. Viele Unternehmer erreichen in den kommenden Jahren das Rentenalter. Ihre Kinder schlagen häufig andere Berufswege ein. Gleichzeitig möchten sie ihr Lebenswerk erhalten. Hier unterstützt die Handwerkskammer intensiv bei der Nachfolge, bewertet Betriebe, begleitet Kaufinteressenten und bringt beide Seiten zusammen.



„Die Chancen, sich selbstständig zu machen, waren noch nie besser als heute.“

Hendrik Schmitt

Für junge Meisterinnen und Meister eröffnet sich dadurch eine einmalige Perspektive: Statt bei null zu beginnen, können sie einen bestehenden Betrieb mit Kunden, Mitarbeitern und Erfahrung übernehmen und nach ihren eigenen Vorstellungen weiterentwickeln.



Handwerk ist Teamarbeit

Moderne Handwerksbetriebe sind mehr als Arbeitsplätze. Viele sind kleine, familiäre Teams, in denen Vertrauen, gegenseitige Unterstützung und Zusammenhalt selbstverständlich sind. Gerade diese überschaubaren Strukturen schaffen ein Arbeitsumfeld, das viele junge Menschen schätzen. Neue Auszubildende werden Schritt für Schritt an Verantwortung herangeführt. Sie arbeiten zunächst gemeinsam mit erfahrenen Gesellen, übernehmen später eigene Projekte und wachsen mit ihren Aufgaben. „Lernen durch Machen“ ist dabei weit mehr als ein Schlagwort.



„Mit dem Erfolg kommt die Lust am Lernen – und daraus entsteht die Lust am Machen.“

Hendrik Schmitt



Handwerk ist längst keine Männerdomäne mehr

Ein weiteres Vorurteil hält sich hartnäckig: Handwerk sei vor allem Männersache. Für Jochen Renfordt ist das längst überholt. In seinem eigenen Betrieb arbeiten zahlreiche Frauen erfolgreich auf den Baustellen. Kreativität, Präzision, Kommunikationsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein seien keine Frage des Geschlechts. „Frauen und Technik passen hervorragend zusammen. Diese alten Vorurteile sind einfach falsch“, sagt Jochen Rennfordt



Auch in vielen anderen Gewerken steigt der Frauenanteil kontinuierlich. Immer mehr junge Frauen entscheiden sich bewusst für technische oder gestalterische Berufe im Handwerk – mit großem Erfolg.



Einfach ausprobieren!

Wie findet man heraus, welcher Beruf wirklich zu einem passt? Für beide Gesprächspartner lautet die Antwort: ausprobieren. Praktika, Ferienjobs oder ein paar Tage in einem Betrieb vermitteln oft mehr als jede Broschüre oder Berufsberatung. Renfordt und Schmitt werben deshalb dafür, den Mut zu haben, einfach an einer Werkstatttür zu klingeln: „Gehen Sie einfach hin. Klopfen Sie an und fragen Sie nach einem Praktikum. Mehr als Nein sagen kann niemand.“ Renfordt hält Praktika für den Schlüssel einer guten Berufsorientierung:



„Kaum ein Handwerksbetrieb bietet heute kein Praktikum an. Dort merkt man am besten, ob ein Beruf zu einem passt.“

Jochen Renfordt



Eine Botschaft an Eltern

Nicht nur Jugendliche entscheiden über ihren Berufsweg. Eltern beeinflussen die Berufswahl ihrer Kinder oft stärker als jede Schule. Deshalb richten Renfordt und Schmitt auch einen Appell an die Familien. Noch immer werde ein Studium häufig automatisch als der bessere Weg angesehen. Dabei hätten sich die Rahmenbedingungen längst verändert.



Wer heute einen Handwerksberuf erlernt, verfügt über hervorragende Zukunftsaussichten, sichere Beschäftigungsmöglichkeiten und ausgezeichnete Karrierechancen. Gleichzeitig bietet kaum ein anderer Beruf so viel Gestaltungsfreiheit. Das Handwerk brauche deshalb mehr Anerkennung – auch in den Köpfen vieler Eltern.



Zukunft braucht Macher

Die Welt verändert sich schneller als je zuvor. Digitalisierung, Energiewende, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Künstliche Intelligenz werden unseren Alltag prägen. Doch bei allen technischen Entwicklungen bleibt eine Erkenntnis bestehen: Eine Wärmepumpe baut sich nicht selbst ein. Ein Dach deckt sich nicht von allein. Eine Maschine repariert sich nicht selbst. Und ein Zuhause entsteht nicht durch einen Mausklick. Es braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen. Menschen, die anpacken. Menschen, die gestalten.



Anscheinend liegt genau darin die größte Stärke des Handwerks. Es verbindet Tradition mit modernster Technik. Es verbindet Kopf und Hand. Es verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem guten Gefühl, am Ende des Tages etwas geschaffen zu haben. Oder, wie Jochen Renfordt es in einem Satz zusammenfasst:



„Die Zukunft ist ein Chancenteppich, der war noch nie so breit.“



Und Hendrik Schmitt ergänzt:



„Nicht warten. Einfach machen.“



Viel mehr muss man jungen Menschen eigentlich nicht sagen.

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