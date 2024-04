Die Zukunft der Heiztechnik

Wie Knoche Haustechnik die Wärme neu definiert

Das Bewusstsein für Energieeffizienz und Umweltschutz wächst. Handwerksunternehmen stehen in der Pflicht, sich stetig mit den sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen und Förderungsmöglichkeiten zu beschäftigen. Ein Schlüsselfaktor in diesem Wandel ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das die Planung und den Einbau von Heizungsanlagen signifikant beeinflusst hat. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit Vorträgen für Endverbraucher Licht ins Dunkel dieser Neuerungen zu bringen“, so Andre Knoche, Geschäftsführer von Knoche Haustechnik.

Diese Veranstaltungen sind mehr als nur ein Forum, sie sind eine Gelegenheit für Kunden, sich aus erster Hand über die aktuellen gesetzlichen Regelungen sowie über mögliche Förderungen zu informieren. „Wir begleiten unsere Kunden auf dem Weg zur neuen Heizungsanlage mit einem systematischen Prozess, der Einfachheit und Verständlichkeit in den Vordergrund stellt“, so Knoche. Die nächsten Termine für die sehr erfolgreichen Veranstaltungen unter dem Titel „Frag den Fachmann“ findet man auf der Homepage von Knoche Haustechnik in Bad Fredeburg bei Schmallenberg.

Quelle: Knoche Haustechnik

Der erste Schritt zur neuen Heizung ist die Bestandsaufnahme der vorhandenen Heizungsanlage mittels eines einfach zu bedienenden Online-Formulars. Anschließend wird ein Budget, basierend auf dem geschätzten Energiebedarf, ermittelt, um das Haus effizient und sparsam zu heizen. Hierbei legt Knoche besonderen Wert auf die Auswahl des optimalen Heizsystems für den Kunden. Die korrekte Auslegung der Heizanlage, insbesondere bei Wärmepumpen, ist entscheidend für die Vermeidung von unnötig hohen Energiekosten und die Gewährleistung der Langlebigkeit der Anlage.

Nachdem alle relevanten Informationen zur Verfügung stehen und der Kunde eine fundierte Entscheidung getroffen hat, unterstützt Knoche bei der Planung der Umbaumaßnahme und der Beantragung von Fördermitteln. Der anschließende Einbau der Heizungsanlage erfolgt fachgerecht und kundenorientiert. Doch damit nicht genug: Knoche Haustechnik steht seinen Kunden auch nach der Installation mit Service und Wartung zur Seite, um eine langfristige Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit der Anlage sicherzustellen.

Die Botschaft ist klar: Die Umstellung auf eine neue Heizungsanlage muss kein komplizierter Prozess sein. Durch fachkundige Beratung, transparente Information und umfassende Unterstützung macht Knoche den Übergang zu effizienteren und umweltfreundlicheren Heizsystemen einfacher und zugänglicher. So trägt das Unternehmen nicht nur zum individuellen Komfort und zur Kosteneinsparung bei, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.