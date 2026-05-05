Magazin für die Sauerländer Lebensart

Die WOLL-Bank – Dein Lieblingsplatz im Garten

Handwerk aus dem Sauerland. Für Menschen, die draußen mehr suchen als nur Möbel.

5. Mai 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Heidi Bücker

Die WOLL-Bank ist mehr als eine Gartenbank.
Sie ist ein Ort für Ruhe, Gespräche und echte Momente im Freien.

Gefertigt aus hochwertigen heimischen Hölzern wie Douglasie und Fichte, verbindet sie zeitlose Gestaltung mit robuster Bauweise. Jede Bank wird individuell gefertigt – mit dem Anspruch, viele Jahre zu begleiten.

Ob im privaten Garten, vor dem Haus, in Gastronomie oder auf öffentlichen Plätzen:
Die WOLL-Bank fügt sich ein – und fällt gleichzeitig auf.

Tobias Schütte - 5 Fragen auf der WOLL-Bank
5 Fragen auf der WOLL-Bank – beliebte Serie im WOLL-Magazin – hier der Sauerländer Musiker Tobias Schütte

Das macht die WOLL-Bank besonders:

  • Massives Holz aus der Region
  • Handwerkliche Fertigung im Sauerland
  • Langlebig, stabil und wetterfest
  • Ein echter Blickfang mit Charakter

Mit ihren klaren Formen und der warmen Holzoptik schafft sie einen Platz, an dem Menschen gerne verweilen – alleine oder gemeinsam.

Ein Stück Sauerländer Lebensart. Für draußen.

Bei Interesse eine Mail an info@woll-verlag.de

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