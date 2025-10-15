Die WEPA Stiftung: Zukunft gestalten im Sauerland und darüber hinaus

Als gemeinnützige, unternehmensverbundene Stiftung hat die WEPA Stiftung eine klare Mission: Sie widmet sich der Förderung gemeinnütziger Initiativen in den Themenfeldern Hygiene, ökologische und soziale Nachhaltigkeit, lebenslanges Lernen und Familienunternehmertum. So schafft sie Mehrwert sowohl im Sauerland, wo sich die Hauptsitze der WEPA Gruppe und der WEPA Stiftung befinden, als auch darüber hinaus.



Unternehmertum fördern: Startup Teens



Die WEPA Stiftung unterstützt darüber hinaus Initiativen wie Startup Teens, die jungen Menschen Zukunftskompetenzen wie Unternehmertum, Leadership oder Coding näherbringen. Tradition und Transformation werden hier nicht als Gegensätze verstanden, sondern als Treiber für eine nachhaltige Entwicklung. Seit 2024 findet bei WEPA in Arnsberg jährlich das WEPA x Startup Teens Ideen-Camp statt. Diese Initiative bietet Jugendlichen ab 14 Jahren die Möglichkeit, in die Welt der Startups einzutauchen und eigene Geschäftsideen zu entwickeln.



Mit ihrem Engagement gestaltet die WEPA Stiftung Zukunft – für Menschen, Umwelt und Gesellschaft. In der Region und darüber hinaus.



https://www.wepa.eu/de/wepa-gruppe/wepa-stiftung



Gesundheit spielerisch vermitteln: die Sauberzauber Box



Quelle: WEPA Stiftung

Auf die Themenfelder Hygiene und soziale Nachhaltigkeit zahlt beispielsweise die von der WEPA Stiftung in Zusammenarbeit mit der Initiative Hygiene Circle entwickelte „Sauberzauber Box“ ein: ein Lehrpaket, das Kindern spielerisch vermittelt, wie wichtig gründliches Händewaschen ist – mit einfachen Experimenten, farbiger Lernseife und einem Teilnehmer-Diplom. In Kindergärten und Grundschulen etwa in Arnsberg, Giershagen und Winterberg fanden bereits Schulungen statt – mit großem Erfolg und langfristiger Wirkung: „In einer KiTa in Arnsberg führte eine einzige Schulung beispielsweise dazu, dass nun regelmäßig Hygienetage stattfinden“, freut sich Ingmar Lohmann, Vorstandsvorsitzender der WEPA Stiftung. Studien zeigen, dass rund 80 Prozent aller Infektionen über die Hände übertragen werden – umso wichtiger ist es, Kindern frühzeitig die Bedeutung von Handhygiene zu vermitteln.



Bildung als Brücke in die Zukunft: das ForestLab



Ein weiteres lokales Projekt der WEPA Stiftung – diesmal mit Fokus auf ökologischer Nachhaltigkeit und lebenslanges Lernen – ist das ForestLab im Arnsberger Wald. Dabei handelt es sich um einen außerschulischen Lernort, der Umweltbildung zurück in die Natur bringt. Ausgestattet mit innovativen Lernmodulen, einem pädagogischen Konzept von Wald und Holz NRW und nachhaltigen Materialien wird hier Zukunft greifbar. Schulklassen, KiTas und Gruppen können Nachhaltigkeit praxisnah erleben – kostenfrei und inspirierend.

Quelle: WEPA Stiftung





Das ForestLab bildet zugleich den Dreh- und Angelpunkt des „WAS IST WAS Baumvielfaltpfads“, der im Dezember 2024 eröffnet wurde. Auf vier Kilometern führt er Besucher durch die Vielfalt des Sauerländer Waldes mit interaktiven Stationen zu Themen wie lebendigem Totholz, Wald im Wandel oder Fließgewässern. Spielerische Aufgaben, spannende Führungen und ein begleitender Podcast von Ranger Max machen den Baumvielfaltpfad zu einem Erlebnis für alle Generationen.



„Mit dem ForestLab und dem Baumvielfaltspfad ist ein einzigartiger Bildungs- und Erlebnisraum entstanden, der ökologische Zusammenhänge anschaulich vermittelt und Begeisterung für den Wald weckt“, erklärt Ingmar Lohmann.



Zudem setzt die Stiftung auch Impulse durch Leseförderung: In Kooperation mit dem Tessloff Verlag verteilt sie etwa „WAS IST WAS“-Lese-Boxen an Schulen, KiTas und Vereine – weil Sprache und Lesekompetenz Türen öffnen und vielfältige Chancen im Leben ermöglichen.

