 „Die Welt macht gerade keinen Spaß. Wir schon.“ – FORT FUN startet Frühjahrsoffensive 

Steigende Lebenshaltungskosten, hohe Energiepreise, angespannte Stimmung: Viele Familien spüren aktuell, dass Freizeit keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Das FORT FUN Abenteuerland bei Bestwig im Sauerland setzt genau hier an, mit einer bewusst einfachen Botschaft: „Die Welt macht gerade keinen Spaß. Wir schon.“

Im Rahmen einer Frühjahrsoffensive bietet der Freizeitpark in NRW in seinem Online-Shop auf FORTFUN.de weitere 15 Prozent Rabatt auf alle bereits stark reduzierten, datierten Online-Tickets, Jahreskarten und optionale Zusatzleistungen. Den zusätzlichen Preisnachlass von 15 Prozent erhalten die Besucher des Online-Shops ganz bequem an Ende der Buchung mit dem Promocode FORTFUN15. Alle Teilnahmebedingungen unter: FORTFUN.de/FORTFUN15

Ergänzt wird die Aktion durch eine Initiative direkt im Park: Wer in Verbindung mit einem Online-Ticket oder einer regulären Tageskarte eine maximal zwei Tage alte Tankquittung in Höhe von mindestens 80 Euro im FORT FUN Service Point vorzeigt, erhält einen 5-Euro-Gutschein für ausgewählte Gastronomie- und Souvenirangebote im Park. Die Aktion richtet sich bewusst an Gäste, die für ihren Besuch anreisen – als kleines Zeichen für die aktuell gestiegenen Mobilitätskosten. Alle Teilnahmebedingungen und Einlöse-Details unter: FORTFUN.de/FORTFUN15

„Wir können die Preise im Alltag nicht verändern“, sagt Christine Schütte, Managerin Marketing, Sales & PR. „Aber wir können einen Ort schaffen, an dem sich eine Auszeit trotzdem gut und bezahlbar anfühlt. Genau darum geht es uns.“

Begleitet wird die Kampagne durch eine Social-Media-Aktion: Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, ihre persönlichen FORT FUN Momente unter dem Hashtag #FORTFUNmachtSpaß auf Instagram zu teilen und das Abenteuerland zu markieren. Unter allen Beiträgen bis zum 30. Juni wird eine Übernachtung im FORT FUN Abenteuercamp verlost. Alle Teilnahmebedingungen unter: FORTFUN.de/FORTFUN15