DIE WELT DER SCHUHE – ENTDECKT MIT DR. CLAUDIA SCHULZ

Das sind die Trends im Frühling und Sommer

Sandalen und Sneaker, Pumps und Boots, Ballerina und Stiefel – die Vielfalt im Schuhgeschäft ist nahezu unbegrenzt. Hinzu kommen immer wieder neue Trendfarben und -modelle; kein Wunder, dass das ein oder andere Regal aus allen Nähten platzt. Doch wie viele Paare braucht der Mensch? Welche Rolle spielt die Fußgesundheit dabei? Und wer bestimmt eigentlich, was gerade „in“ ist? Auf all diese Fragen hat die Schuhexpertin Dr. Claudia Schulz eine Antwort, denn sie kennt die Branche wie keine andere:



Eine lebenslange Leidenschaft



Expertin – ein Wort, das schnell genutzt wird, aber nicht immer mit Inhalt gefüllt ist. Nicht so bei Dr. Claudia Schulz: Seit über dreißig Jahren ist sie nun schon in der Welt der Schuhe unterwegs, trat nach dem Promotionsstudium der Sprachen und Betriebswirtschaft zunächst eine Stelle beim „Italienischen Institut für Außenhandel“ in Düsseldorf an, arbeitete im Bereich Marketing und Produktmanagement, war dann einige Jahre Chefredakteurin beim „Schuhkurier“, dem Fachmagazin der Branche. Inzwischen ist sie Pressesprecherin des Bundesverbandes der Schuh- und Lederindustrie und des „Deutschen Schuhinstitutes“ in Offenbach. Sie kennt die Sparte also von allen Facetten her, von der Industrie bis zur PR-Arbeit; kein Wunder, dass sie auch in unterschiedlichen Medienformaten ein gern gesehener Gast ist.



Ob ihre Leidenschaft sie auch privat begleitet? „Natürlich könnte ich jetzt sagen, dass ich rein berufsbedingt über mehrere gut gefüllte Schuhregale verfüge, aber das stimmt nicht. Denn während Männer meistens nur Hosen tragen, haben wir Frauen Kleider und Röcke in verschiedenen Längen und auch verschiedene Hosentypen, kurze und lange, enge und weite – da braucht man eben auch unterschiedliche Schuhmodelle, um das Outfit perfekt zu machen“, erklärt Dr. Claudia Schulz.



Nicht nur für die Optik, auch für die Fußgesundheit ist es wichtig, die Schuhe häufig zu wechseln. Denn auch, wenn man nicht sehr stark schwitzt, bleibt jeden Tag ein Schnapsglas voll Feuchtigkeit im Schuh; gutes Auslüften ist daher unerlässlich. Auch beim Kauf gilt es, ganz genau auf die Bedürfnisse der eigenen Füße zu achten. Zwar gibt es inzwischen auch in Online-Shops detaillierte Angaben zu den Passformen, doch die Schuhexpertin empfiehlt, die Füße zu vermessen und sich bei der Anprobe im Geschäft nicht nur beraten zu lassen, sondern unbedingt auch ein paar Schritte im neuen Schuhwerk zu gehen.



Die Preisunterschiede sind immens; Sneaker gibt es beispielsweise im Discounter schon für kleines Geld, nach oben hin sind aber keine Grenzen gesetzt. Da der Preis nicht immer in Verbindung mit der Qualität steht, sollten Laien einige Merkmale kennen, anhand derer sie die Wertigkeit selbst beurteilen können. Hierzu rät Dr. Claudia Schulz: „Ich würde immer darauf achten, dass die Nähte gut verarbeitet sind und hochwertige, atmungsaktive Materialien verwendet wurden. Wichtig ist zudem, dass die Sohle eine gewisse Stabilität und Rutschfestigkeit besitzt, aber auch flexibel ist, sodass ich gut abrollen kann. Auswechselbare Innensohlen sind ebenfalls eine gute Sache; das ermöglicht mir, bei Bedarf eigene, individuelle Einlagen zu nutzen. Vieles ist auch schon am Geruch zu erkennen; einen Schuh, der zum Beispiel sehr nach Kleber oder Plastik riecht, würde ich eher meiden.“

Quelle: privat

Die Trends sind gesetzt



Immer mehr Menschen achten auf eine hochwertige Qualität ihrer Fußbekleidung – eine Entwicklung, die auch einen wertvollen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leistet. Denn ein Lederschuh lässt sich reparieren und somit bei richtiger Pflege über viele Jahre tragen, während ein Turnschuh aus Plastik deutlich schneller auf dem Müll landet. In Anbetracht von rund 400 Millionen pro Jahr allein in Deutschland entsorgten Paar Schuhen sicherlich ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.



Auch über eine andere Tendenz freut sich Dr. Claudia Schulz: „Wir haben sehr viel Farbe zum Frühjahr und Sommer. Und ich glaube, das brauchen wir jetzt auch; wir hatten lange diese neutralen Töne, und jetzt können wir es pünktlich zur wärmeren Jahreszeit wieder so richtig krachen lassen. Die Pantone-Farbe des Jahres ist ‚Viva Magenta‘, ein richtig kräftiger Pink-Ton. Daneben ist auch ein kräftiges Grün angesagt. Für mich ist Farbe auch immer gleichbedeutend mit Fröhlichkeit. Farbe macht glücklich, warum sollte man nicht bei den Schuhen damit anfangen!?“



Genauso wie die Trendfarben stehen auch die -modelle längst fest: Der Loafer, also ein Slipper, flach oder mit Absatz, feiert ebenso wie der Sling-Pump ein Revival; daneben sind Plateau-Sohlen und Clogs – gern auch mit Holzsohle – schwer angesagt. Bereits im Vorjahr werden die entsprechenden Stoffe, Leder und Garne auf Materialmessen präsentiert, dann machen sich die Designer an die Arbeit und erstellen Muster. Beim Aufbau der Kollektionen orientieren sie sich ebenso an der Haute-Couture-Mode wie an dem, was auf der Straße „in“ ist.



Dr. Claudia Schulz liebt es, unterwegs zu sein; sie besucht europaweit Messen und Showrooms, ist immer auf der Suche nach neuen Impulsen. Doch genauso gern kommt sie auch nach Hause an ihren Listersee zurück, genießt die Sauerländer Natur bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Mann und ihrem Hund oder bei der Verbesserung ihres Handicaps auf dem Golfplatz im Repetal. Selbstverständlich im passenden Schuhwerk – denn für sie ist ihre Arbeit kein Beruf, sondern eine Berufung.