Die Vogelwelt des Sauerlandes

Die Vogelwelt im Sauerland, dem Land der tausend Berge, ist ebenso vielfältig wie die Landschaft selbst. In den dichten Wäldern, idyllischen Flusstälern und weitläufigen offenen Flächen finden zahlreiche Vogelarten ihre Heimat. Ein wahres Refugium für Singvögel – vom Buchfinken über die Amsel bis hin zu seltenen Greifvögeln, die majestätisch ihre Kreise über den Tälern ziehen. In dieser Ausgabe stellen wir zwei besondere Bewohner unserer heimischen Vogelwelt vor: das quirlige Rotkehlchen und die kecke Dorngrasmücke.



Das Rotkehlchen

Das Rotkehlchen (Erithacus rubecula) zählt mit seiner leuchtend orangen Kehle zu den auffälligsten Vogelarten unserer Heimat. Es gilt als Glücksbringer, denn dort, wo es heimisch ist, sollen Glück und Zufriedenheit einkehren.



Seine kleine, rundliche Körperform erreicht eine durchschnittliche Größe von etwa 14 Zentimetern und ein Gewicht von rund 16 Gramm. Die namensgebende orange Färbung erstreckt sich über Gesicht, Kehle und Brustbereich. Der Bauch ist weiß gefärbt, während die Flanken grau-beige erscheinen. Oberseite und Schwanz zeigen eine dunkle olivbraune Färbung. Besonders beeindruckend ist der lange Reviergesang des Rotkehlchens mit seinem perlenden und melodischen Klangbild.



Auf seinem Speiseplan stehen vor allem Insekten und deren Larven. Besonders Käfer, Ameisen und Ohrwürmer gehören zu seiner täglichen Nahrung. In der Sommer- und Herbstzeit ergänzt der kleine Vogel seinen Speiseplan mit Beeren und Früchten, um seine Energiereserven zu stärken. Die Brutzeit des Rotkehlchens erstreckt sich von April bis Ende Juli.



Zu seinen bevorzugten Lebensräumen zählen die Sauerländer Wälder, Parks, Hecken, Friedhöfe und Gärten – besonders jene, die in der Nähe von Feuchtgebieten und Gewässern liegen. In ganz Deutschland leben durchschnittlich rund 3,25 Millionen Brutpaare. Aufgrund seines stabilen Bestandes gilt das Rotkehlchen als nicht gefährdet.



Die Dorngrasmücke

Die Dorngrasmücke (Curruca communis) gehört zu den Sperlingsvögeln und erreicht eine durchschnittliche Körperlänge von etwa 14 Zentimetern bei einem Gewicht von rund 15 Gramm. Ihre Oberseite zeigt eine graubraune Färbung, während die Unterseite weißlich erscheint und die Flanken hellbraun gefärbt sind. Die schwarzen Flügelfedern weisen rostbraune Säume auf, der Schwanz ist graubraun. Auffällig sind die weiße Kehle und die gelbbraunen Beine.



Der Gesang der Dorngrasmücke wird häufig als „Geplapper“ beschrieben. Die schnellen Tonfolgen wirken weniger melodisch, da kaum ausgedehnte Gesangspassagen erklingen. Ihr Ruf ist kurz und nasal.



Die Ernährung der Dorngrasmücke ist vielseitig und umfasst vor allem Beeren, Insekten, Spinnen, Insektenlarven sowie kleine Weichtiere.



Offene Landschaften mit Dornbüschen und Sträuchern zählen zu den bevorzugten Lebensräumen der Dorngrasmücke. Auch an Bahndämmen und ehemaligen Kiesgruben, von denen es im Sauerland einige gibt, ist der kecke Vogel anzutreffen. Von April bis September kann man sie beobachten, bevor sie in der kalten Jahreszeit in die warmen Regionen Afrikas zieht.



Deutschlandweit gibt es schätzungsweise 76.000 bis 105.000 Reviere. Aufgrund ihres stabilen und wachsenden Bestandes gilt die Dorngrasmücke als nicht gefährdete Art. Eine Begegnung mit ihr im Sauerland ist daher durchaus möglich.

Quelle: Rainer Hennecke Dorngrasmücke – Fotografiert von Rainer Hennecke



