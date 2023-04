Die Vier am Radring

Tag der offenen Tür am 13. und 14. Mai

In Bad Fredeburg hat sich die Adresse am Radring seit einigen Jahren zu einer neuen Mitte entwickelt. Die vier dort ansässigen Firmen stellen sich am zweiten Wochenende im Mai vor und öffnen für alle ihre Unternehmen.

Aus Tradition fit für die Zukunft

Seit über 110 Jahren besteht das Familienunternehmen Guntermann Fahrzeugtechnik Ein Team aus 30 Mitarbeitern kümmert sich mit Leidenschaft, jeder Menge Erfahrung und Knowhow um die verschiedenen Fahrzeugtypen vom PKW bis zum LKW. Zahlreiche unabhängige Auszeichnungen als Top-Händler, beispielsweise bei Autoscout 24 und als MAN Service Quality- Partner sprechen für sich. Ein moderner, klimaneutraler Neubau der PKW-Werkstatt wurde 2022 abgeschlossen und bietet mit neun Arbeitsplätzen und Hebebühnen genügend Platz, um alle Wartungs-, Service- und Reparaturarbeiten an konventionellen sowie an E-Fahrzeugen ausführen zu können. In der LKW-Abteilung werden vom großen LKW über Wohnmobile bis zum Anhänger alle erforderlichen Arbeiten sicher und zuverlässig erledigt. Kundenindividueller Umund Aufbau von Sonderfahrzeugen, Koffer- oder Kranaufbauten bis hin zur Ausstattung von Feuerwehrfahrzeugen runden das Angebot ab. Selbstverständlich ist auch der Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen vom PKW bis zum LKW zu finden. Lassen sie sich durch die Mitarbeiter von Guntermann Fahrzeugtechnik bestens und individuell beraten.

Ihr Elektrofachbetrieb vor Ort

Im Jahre 2002 wurde die Firma Elektro Föster GmbH von Meinolf Hesse in Altersnachfolge gegründet und kann auf eine lange Zeit in der Elektroinstallation blicken, die bis zum Jahre 1904 zurückreicht, als das Vorgängerunternehmen vom Hermann Föster gegründet wurde. In dem modernen Neubau am Kreisverkehr stehen seit 2011 gut ausgebildete Fachkräfte sowohl für den Verkauf von Elektrogeräten der Unterhaltungselektronik und der Telekomunikation sowie für alle Fragen rund um diese Themen zur Verfügung. Der Kundendienst liefert, stellt auf und repariert alle Großgeräte mit fachkompetentem Service. Die Elektroinstallation erledigt alle Arbeiten der Gebäudetechnik über Datennetzwerke, Alarm- oder Brandmeldeanlagen und alles, was sonst noch dazu gehört. Ein weiterer Betriebszweig ist die Wartung und Installation der Straßenbeleuchtung im gesamten HSK für die ein moderner Fuhrpark an schwerem Gerät zur Verfügung steht, der auch für andere Arbeiten in Höhen und Tiefen, wie etwa dem Beschneiden von Bäumen, genutzt werden kann.

Alles für das gut gepflegte Fahrzeug

2010 wurde das Unternehmen CAR TEC PFLEGE von Claudius Patrzek gegründet, der bereits seit 2001 Berufserfahrung im Bereich Fahrzeugpflege sammeln konnte. Mit Leidenschaft und stetiger Fortbildung durch viele Seminare und Lehrgänge werden alle Fahrzeuge, vom PKW bis zum LKW, von Grund auf wieder in einen optisch beinahe neuwertigen Zustand versetzt. Innen-, Außen- und Komplettaufbereitungen werden mit hochwertigen Produkten von Hand oder mit modernen Geräten zur großen Zufriedenheit der Kunden erledigt. Das Angebot umfasst das Polieren und Reinigen, die Keramik-Versiegelung, Dellentechnik, den Ladekantenschutz sowie die Scheibenreparatur. Wichtig ist Claudius Patrzek dabei, dass nicht auf Masse gesetzt wird, sondern dass die individuelle Kundenzufriedenheit im Vordergrund steht. Eine Fahrzeugaufbereitung ist besonders bei Leasingrückgaben, vor dem Verkauf sowie zur allgemeinen Werterhaltung des Fahrzeuges empfehlenswert. Informieren Sie sich umfassend bei CAR TEC PFLEGE über alle Möglichkeiten und lassen sie sich individuell über die Aufbereitung zu Ihrem Fahrzeug beraten.

Der Wanderladen im Sauerland

Seit mehr als 25 Jahren gibt es den Wanderladen Kompass in Bad Fredeburg. Angefangen hat alles am Kirchplatz, wo der Laden aber nach kurzer Zeit aus allen Nähten platzte. Nach dem Umzug an den jetzigen Standort im alten Güterschuppen am ehemaligen Bahnhof bietet der Wanderladen Kompass alles um draußen gut ausgerüstet unterwegs zu sein. Hier findet sich alles für Wandern, Outdoor und Bergsport. Ein Schwerpunkt ist dabei die Wanderschuhabteilung, in der man vom leichten Reiseschuh bis hin zum steigeisenfesten Bergschuh aus einer Vielzahl von Modellen auswählen kann. Besonderer Wert wird dabei auf die richtige Beratung, das Einsatzgebiet und die Passform gelegt. Es gibt Schuhe für normale, breite, aber auch schmale Füße oder sogar speziell für Hallux valgus – Schuhe so individuell wie seine Träger. Der Kundenkreis hat sich hier ständig vergrößert und eine Anfahrt von oftmals mehr als einer Stunde oder mehr wird dafür gern mal in Kauf genommen. Auch der Service nach dem Schuhkauf wird groß geschrieben. Bei Reparaturen oder Neubesohlungen geht der Schuh zurück an den Hersteller, der ihn professionell und mit Sorgfalt wieder instand setzt. Kleinere Arbeiten werden direkt im Haus erledigt.