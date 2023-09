Die vielfältige Fußballlandschaft im Sauerland

Das Sauerland ist weniger für den Sport, sondern mehr als wirtschaftlicher Standort bekannt. Nahe an dem Ruhrgebiet dominiert die Industrie und der industrielle Fortschritt, wobei man natürlich nicht auf die schöne Natur in der Gegend vergessen darf. Dennoch gibt es hier ebenfalls sportbegeisterte Personen. Ein Jahr vor der Heim-Europameisterschaft in Deutschland ist besonders der Fußball im Fokus. Grund genug, sich die aktuelle Lage in der Region anzuschauen.

Die aktuelle Lage

Mit dem SC Paderborn 07 gibt es einen großen Verein in der näheren Umgebung, welcher bei den Leuten auch sehr beliebt ist. Ansonsten fällt besonders Rot-Weiß Ahlen ein. Der Verein aus Ahlen hat bereits in verschiedenen deutschen Ligen gespielt, wobei ein Landespokalen-Westfalen-Sieger das höchste der Gefühle war. Nachdem man vor über einem Jahrzehnt noch ein Stammgast in der zweit- und dritthöchsten Liga war, muss man jetzt kleinere Brote backen. Nach dem Abstieg in die Oberliga ist man mittlerweile in der Regionalliga zu Hause, in welcher man regelmäßig gegen den Abstieg spielt. Nebenbei gibt es den SV Lippstadt 08, SG Finnentrop-Bamenohl, den SC Neheim, um Vereine ab Westfalenliga zu nennen. Diese Vereine repräsentieren die Vielfalt des Fußballs im Sauerland, sind jedoch ebenso wie Ahlen in den unteren Ligen beheimatet.

SC Paderborn 07

Der SC Paderborn ist mit Sicherheit das Aushängeschild der Region. In der Saison 2019/20 war man sogar für ein Jahr in der höchsten Spielklasse, nachdem man den Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga schaffen konnte. Es folgte jedoch der direkte Rückschritt in die 2. Bundesliga, in welcher man sich seitdem erfolgreich halten konnte. So war man in den drei vergangenen Jahren immer in der oberen Tabellenhälfte zu Hause, wenngleich der Aufstieg immer zu weit entfernt war. Mit Steffen Baumgart konnte man in der Zeit sogar ein Trainertalent entwickeln, welches mittlerweile den Sprung zum 1. FC Köln geschafft hat. Wie man auf der Bundesliga Website nachlesen kann, plant man sich weiterzuentwickeln, weswegen man sich mit Michael Martin verstärkt hat. Er soll Paderborn weiter nach vorn bringen.

Schalke 04

Schalke 04 ist zwar nicht direkt im Sauerland ansässig, dennoch ist es der Verein mit den wahrscheinlich meisten Anhängern im Sauerland. Derzeit geht der Verein aus Gelsenkirchen jedoch durch eine schwierige Zeit. War man vor einigen Jahren noch ein Stammgast in der Champions League, ist man jetzt bereits zum zweiten Mal in drei Jahren in die 2. Bundesliga abgestiegen. Wenn man sich die Quoten auf Intertops ansieht, ist es jedoch nicht unwahrscheinlich, dass der direkte Wiederaufstieg gelingen wird. Zwar ist der Saisonstart missglückt – die Geschichte der zweiten Liga hat jedoch gezeigt, dass sich hier im Saisonverlauf noch viel verändern kann. Die Qualität im Kader sollte dennoch stimmen.

Zurück in die Bundesliga

Der SC Paderborn und Schalke 04 sind die wahrscheinlich beliebtesten Vereine im Sauerland. Beide befinden sich derzeit in der zweiten Liga und haben einen schwachen Saisonstart hinter sich. Dabei wäre es so wichtig für die Region, wenn sich beide Vereine nach oben orientiert. Wenngleich das Sauerland nicht für den Fußball bekannt ist, hat es dennoch frenetische Fans, welche sich Bundesliga Fußball verdient haben. Vielleicht sieht man ihn nächstes Jahr dann wieder. Ansonsten darf man sich auf die Heim-Europameisterschaft freuen.