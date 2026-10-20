Die VELTINS-EisArena erhält Eis

Bahnarbeiter starten in diesen Tagen mit der Präparation

Die Zeit des Eises beginnt. Aus der Betonröhre wird der Eiskanal der VELTINS-EisArena. Am 18. Oktober begannen Eismeister Ingo Götze und sein Team mit der Präparation, so dass ab der 44. Kalenderwoche mit den ersten Fahrten der Topsportler begonnen werden kann. Vom 26. bis 31. Oktober hat sich die Elite der Bobfahrer angekündigt. Einerseits geht es um die ersten Eiserfahrungen im Sauerland, andererseits werden die Selektionen um die begehrten Olympiaplätze starten. Zudem beginnen die Athletinnen und Athleten aus dem Nachwuchsbereich des Stützpunkts Winterberg mit ihrem Eistraining.

Die Sichtung von Talenten und die Möglichkeit zur ersten Eiserfahrung erfolgt im Rahmen der Sparkassen-Schulrodelmeisterschaften mit den Trainingstagen am 4. und 5. November. Schüler aus den zweiten und dritten Klassen der Grundschulen rund um Winterberg ermitteln dann am 13. November ihre Sieger.

In der 46. Kalenderwoche vom 8. bis 13. November bittet Skeleton-Bundestrainer Christian Baude ebenfalls seinen Kader nach Winterberg. Neben dem Training geht es im vierten Selektionsrennen der Saisonvorbereitung auch um die Startplätze für den Weltcup im anstehenden Winter.

Ende November steht mit dem ersten EBERSPÄCHER Rodel-Weltcup bereits der erste Höhepunkt des Winters für die VELTINS-EisArena an. Nach dem Nationencup am Freitag, 27. November, geht es für die weltweite Rodelelite am 28. und 29. November in Winterberg erstmals um Weltcup-Punkte. Zahlreiche bei Olympia hoch dekorierte Athletinnen und Athleten werden dann zeigen, in welcher Form sie in den nacholympischen Winter starten.

Bei der Action-Tour am 12. Dezember kann dann jeder die Faszination des Eises selbst erleben. Die Bobbahn verwandelt sich in eine Kulisse voller Action, Spaß und echter Winter-Highlights. Statt nur durch die Bahn zu laufen, geht es mit verschiedenen Freizeitsport-Geräten durch die eisigen Kurven.

Im neuen Jahr steht vom 29. bis 31. Januar der IBSF Bob- und Skeleton-Weltcup an. Zu diesem Zeitpunkt werden die Weichen in der Gesamtwertung gestellt. Es ist also für Hochspannung gesorgt. Die wird es auch vom 12. bis 14. Februar geben, wenn die Junioren-Weltmeisterschaft im Rodeln im Sauerland gastiert. Die besten jungen Athletinnen und Athleten aus aller Welt kämpfen dann in Winterberg um Medaillen.