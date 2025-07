Die sprechenden Bänke von Neuenrade

Stadtgeschichte(n) mit Herz und Humor

In der Hönnestadt Neuenrade stehen neuerdings ganz besondere Sitzmöbel: die sogenannten Erzählbänkskes. An acht ausgewählten Stellen in und um die Neuenrader Altstadt kann man sich hinsetzen und sich von jedem der Bänksken eine andere Geschicht erzählen lassen. Eine schöne Idee, oder? Wir haben Michael Martin, einem der Initiatoren des Projekts und Autor beim WOLL-Verlag ein paar neugierige Fragen gestellt.

WOLL: Michael, wie ist die Idee zu den Erzählbänksken entstanden?

Michael Martin: Ich habe schon vor zwei Jahren zum ersten Mal auf einer Erzählbank gesessen, und zwar in Epe bei Gronau. Per Smartphone konnte ich einen QR-Code einscannen und Sekunden später wurde mir erzählt, wo genau ich sitze, was ich rund um mich sehe und wie die Menschen hier früher lebten. Auf einmal wurde die Geschichte des Ortes hautnah spür- und erlebbar. Fand ich klasse. Deswegen traf ich später einen der Bankerfinder, der mir erklärte, wie das Ganze funktioniert. Besonders spannend fand ich, dass die Eper das Projekt ehrenamtlich gewuppt haben. Da habe ich mir überlegt, ob wir das nicht auch in Neuenrade mit freiwilligem Engagement hinbekommen könnten.



Quelle: Privat

WOLL: Wie man sieht, hat es geklappt. Wie lange habt ihr dafür gebraucht und wer hat mitgemacht?

Michael Martin: Ein knappes Jahr haben wir für die Umsetzung gebraucht. Elke Dickehage-Wette vom Kulturforum Neuenrade hat die Idee von Anfang an unterstützt und dafür gesorgt, dass daraus ein echtes Projekt wurde, gefördert von der Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden. Neuenrader Urgesteine wie der Stadtführer Peter Riecke und Ex-Bürgermeister Klaus-Peter Sasse steuerten ihre besten Geschichten und etliche Dönekes bei, die ich anschließend zu acht kurzen Hörspielen verbacken habe.

Profisprecher Martin Michaelis aus Herscheid hat in seinem Studio echte Hinhörer daraus gemacht, Maik Wiesegart von freiwerk eine eigene Website für die Bänksken gestaltet und Sonja Heller einen schicken Infoflyer mit deren Standorten. Ein richtig starkes Team!



WOLL: Was für Geschichten erwarten die „Bankkunden denn beispielsweise?Michael Martin: Jedes Erzählbänksken hat ein anderes, zum Standort passendes Thema. Mal geht es um die uralte Gerichtslinde und singende Gefängnisinsassen, mal um die berühmten Neuenrader Ziegen oder einen mysteriösen Mordfall während der Franzosenzeit. Man erfährt übrigens auch, dass Hempels berühmtes Sofa einst in Neuenrade stand.



WOLL: Wirklich?

Michael Martin: Verrate ich nicht! Aber wer nicht in Neuenrade wohnt oder sich die Geschichte vom Sofa aus anhören möchte, kann das auch ganz einfach auf der Webseite tun:

www.forumneuenrade.de/neuenrader-erzaehlbaenksken

WOLL: Wird es weitere Bänksken in Neuenrade geben?

Michael Martin: Das hoffe ich doch sehr und wir würden uns über jeden Sponsor freuen. Ich denke aber auch, dass Erzählbänksken eigentlich in jeder Sauerländer Gemeinde und Stadt stehen könnten. Falls sich dort jemand dafür interessiert, einfach melden, woll!