Die Spielzeit 2022 der Freilichtbühne Freudenberg

Die Südwestfälische Freilichtbühne startet den Vorverkauf für die Vorstellungen der neuen Spielzeit. Nachdem in 2020 alle Vorstellungen ausgefallen sind und in 2021 nur eine reduzierte Anzahl von Vorstellungen möglich war, plant die Freilichtbühne am Kuhlenberg für 2022 die Rückkehr zu einem Spielbetrieb wie vor Corona.