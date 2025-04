Geschichten und Erinnerungen rund um Kloster Brunnen von Fritz Schwermann

Quelle: WOLL Magazin

Mit dem Buch „Die Schwermänner“ hat Fritz Schwermann ein lebendiges und eindrucksvolles Zeitzeugnis geschaffen, das tief in die Geschichte seiner Familie und seines Heimatdorfes Brenschede eintaucht. In einer rustikalen, unverkennbar sauerländischen Sprache erzählt er von seiner Kindheit und Jugend, die vom Zweiten Weltkrieg und den Nachkriegsjahren geprägt waren. Das 2024 im WOLL Verlag erschienene Buch vereint nicht nur persönliche Erinnerungen – es ist eine Sammlung von Anekdoten und Erinnerungen, die das einfache, aber facettenreiche Leben der „Schwermänner“ in den Mittelpunkt rücken.



Schwermann beschreibt mit viel Humor den Alltag seiner Familie, deren Originalität, Mut und Zusammenhalt beeindruckend spürbar werden. Er hält dabei nicht nur persönliche Momente fest, sondern auch Sprachbesonderheiten seiner Region – ein echtes Stück Sauerländer Identität. Neben seinen eigenen Erlebnissen bewahrt Schwermann auch Geschichten über seine Vorfahren, die sonst wieder in Vergessenheit geraten wären.

Bereichert wird das Buch durch eine Vielzahl an Bildern, die Familie, Freunde und die Landschaft rund um Kloster Brunnen zeigen. Sie verleihen den Erzählungen eine besondere Tiefe und lassen die Vergangenheit visuell greifbar werden.



Mit diesem Buch liegt ein wertvoller Beitrag zur regionalen Geschichtsschreibung vor. Für Heimatverbundene, Geschichtsinteressierte und Freunde bodenständiger Erzählkunst ist dieses Buch eine Empfehlung.



Fritz Schwermann und Ulli Sahutoglu

Die Schwermänner – Geschichten und Erinnerungen rund um Kloster Brunnen

WOLL-Verlag, ISBN 978-3948496-92-0,

150 Seiten, 12,90 Euro