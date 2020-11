Die Schwalenburg bei Schwalefeld

Ihre Ursprünge liegen im Nebel der Vergangenheit Auf dem Hegeberg bei Willingen-Schwalefeld steht ein 8,5 Meter hoher Aussichtsturm, der an den Turm einer mittelalterlichen Befestigungsanlage erinnert. Von hier aus kann man auf die Ruinen der Schwalenburg blicken. Vermutlich entstand sie am Ende des 8. Jahrhunderts, in der Karolingerzeit. Urkundlich wird sie erstmals 1537 erwähnt. Doch zu dieser Zeit war sie bereits lange überwachsen. Ihren ursprünglichen Namen kennt […]