Die Schonzeit ist vorbei

Seeforellen in der Möhne

Die Schonzeit für die Seeforelle ist vorbei. Genau am 15. März endet sie laut dem Landesfischereigesetz. Grund genug für viele Angler, sich auf an den See zu machen.

Dank seiner guten Wasserqualität ist der Möhnesee besonders fisch- und artenreich: Aale, Brassen, Flussbarsche, Forellen, Hechte, Karpfen, Maränen, Seeaugen, Wels und Zander finden sich hier.

Quelle: Wirtschafts- und Tourismus GmbH Möhnesee

Robin Grompe ist gern an den See. Er weiß, dass ausrechnet der Lieblingsfisch der Sauerländer („Forelle Müllerin“) „selten und nur schwer zu fangen“ ist. Lieber halten sich die Forellen am Flusslauf der Möhne auf.

Wen jetzt schon das Angelfieber gepackt hat, der sollte eines bedenken: „Um an den Sauerland Seen angeln zu dürfen, wird ein gültiger Fischereischein sowie eine Angellizenz (Fischereierlaubnisvertrag) benötigt“, klärt uns Markus Kühlmann vom Ruhrverband, Abteilung Flussgebietsmanagement, auf.

Wer die Lizenzen erworben und zusätzlich das Glück hat, eine schöne Seeforelle zu fangen, dem kann auch mal ein acht Kilo schweres Exemplar am Haken hängen. Allerdings sollte der Angler sein Glück nicht herausfordern, denn mehr als zwei Forellen am Tag zu fangen, ist sowieso nicht erlaubt.

Petri Heil!

Quelle: privat

Forelle Müllerin Art:



Zutaten:

1 unbehandelte Zitrone, 2 Forellen (jeweils 200 g), 150 g Mehl, 6 EL Butter, 2 EL gehobelte Mandeln, Salz, Pfeffer



Zubereitung:

Zitrone waschen und in Spalten schneiden. Forellen ausnehmen und entschuppen, gut waschen und trockentupfen.



Mehl auf einem Teller verteilen.



Nun die Forellen außen und innen mit Salz würfen und mit Zitronensaft beträufeln. Nun von außen gründlich einmehlen, kurz anklopfen.



5 EL Butter in einer großen Pfanner erhitzen und die Forellen ca. 8 Minuten darin anbraten, bis sie goldbraun sind. Zwischenzeitlich einmal wenden und immer wieder mit der ausgelassenen Butter übergießen.



In einer kleineren Pfanne die restliche Butter erhitzen und darin die Mandeln leicht anrösten.



Die Forellen aus der Pfanne nehmen und Salz und Pfeffer würfenz. Dann die Mandeln darauf verteilen.



Mit frischer Petersilie bestreuen.



Wohl bekommt´s…