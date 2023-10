Die schönsten Orte zum Heiraten im Sauerland

Das festliche Versprechen für ewige Liebe, Treue und Zusammenhalt in Form einer Heirat hat nach wie vor Hochkonjunktur bei Paaren jeglicher Couleur. Die Hochzeit gilt als das schönste Fest des Lebens, auch im Sauerland. Daher ist auch die Auswahl der Hochzeitslocation für die Verliebten ein großes Thema. Das Sauerland hat für das Fest der Liebe auch richtig viel zu bieten. Wir haben die schönsten Orte zum Heiraten in unserer schönen Region zusammengestellt.

Vor dem Bund der Ehe – Kennenlernen und Dating im digitalen Zeitalter

Bevor eine Heirat ansteht, muss ein Paar sich erst finden. Das geht im schönen Sauerland besonders einfach. Die Region ist beliebt, und viele Touristen kehren auch zurück und werden hier heimisch. Gründe können die Liebe sein, aber auch das Verliebtsein in die Natur und die Menschen im Sauerland. Doch nicht nur auf den Festen und Veranstaltungen, beim Spaziergang, beim Sport oder bei der Arbeit lernen sich Menschen kennen und lieben. In der modernen Welt ist das Kennenlernen auch anders möglich. So zeigt die siebte Hochzeitsstudie der kartenmacherei, dass Dating-Apps anderen Möglichkeiten wie über die Arbeit oder im Studium den Rang abgelaufen haben. Knapp ein Viertel der Paare, die bei der Befragung mitgemacht haben, hat sich online kennengelernt. Vor allem die 21-40-Jährigen sind es, die über die Dating-Apps ihre Liebe finden.



Passt dann alles, heiraten die meisten Paare rein standesamtlich, obwohl auch die Zahl der kirchlichen Trauungen im Vergleich zur ersten Hochzeitsstudie wieder gestiegen ist. Jedoch ist Religion für die meisten Paare als Heiratsgrund überhaupt nicht wichtig. Am Ende siegt die Liebe über Herkunft, Religion und Kultur doch (fast) immer.

Die 5 schönsten Hochzeitslocations im Sauerland

Auch, wenn die meisten Paare standesamtlich heiraten, muss die Zeremonie deswegen nicht weniger festlich sein. Viele Standesämter haben spezielle Räume, die thematisch eingerichtet sind. So gibt es auch im Sauerland wunderschöne Orte für eine Hochzeit. Die 5 schönsten und außergewöhnlichsten Hochzeitslocations sollen hier vorgestellt werden.

1. Traumhafte Märchenhochzeit im Jagdschloss Herdringen

Wer von einer Hochzeit und einer Feier auf einem echten Schloss träumt, ist im Jagdschloss Herdringen bestens aufgehoben. Das Flair des Hauses ist einzigartig, der pompöse Trausaal und der sagenhafte Garten sind einfach märchenhaft schön. In diesem Ambiente wird jede Prinzessin glücklich.

2. Heiraten im Sauerländer Besucherbergwerk Ramsbeck

Eine Trauung der ganz anderen Art kann man im Besucherbergwerk Ramsbeck erleben. Das Hochzeitsoutfit verschwindet unter echter Bergwerkskleidung, und nach dem Begrüßungsdrink Grubenlack in der Lore geht es mit der Grubenbahn in das außergewöhnliche Trauzimmer.

3. Hoch hinaus mit einer Heirat auf dem Kahlen Asten

Wer beim ja-Wort dem Himmel auch ohne Kirche nah sein möchte, heiratet einfach auf dem Kahlen Asten. Hier kann man im Astenturm, auf der St.- Georg-Sprungschanze oder auch im Bobhaus heiraten. Auf dem höchsten Berg im Sauerland zu heiraten, dürfte im wahrsten Sinne des Wortes ein Höhepunkt in jeder Beziehung sein.

4. Heiraten in Cowboystiefeln im Fort Fun Abenteuerland

Das Standesamt in Bestwig bietet eine ganz besondere Art der Trauung an. Hier heißt es: ab in die Cowboystiefel, den Hut aufgesetzt und auf geht es ins Fort Fun Abenteuerland. Hier kann man im Westernsaloon heiraten und sich danach mit der ganzen Hochzeitsgesellschaft in das Vergnügen auf Kettenkarussell, Achterbahn, Wildwasserbahn oder auf dem elektrischen Bullen stürzen.

5. Mit einer Trauung auf dem Schiff in den Hafen der Ehe einlaufen

Stilvoll lässt es sich auch auf einem Schiff heiraten. Auf der MS Hennesee geht es über den gleichnamigen See und in einem schicken Raum auf dem Oberdeck findet die Trauung statt. Hier haben 25 Personen Platz. Wer es größer mag oder braucht, kann auch mit der MS Sorgesee auf den Sorgesee hinausschippern und sich dort an Bord das Ja-Wort geben.